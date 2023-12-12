За 72 часа до решения Европейского совета о предоставлении статуса кандидата в ЕС политическое напряжение в Грузии нарастает. На парламентском заседании «Грузинская мечта» обвинила оппозицию и президента Саломе Зурабишвили в саботаже евроинтеграции. Из-за визита в Прагу партия власти также традиционно обвинила президента в нарушении Конституции и отвергла ее приглашение на завтрашний финал кампании «Твой голос – Европе». В ответ оппозиция раскритиковала власть за «сделку с дьяволом», то есть с Россией, и дружбу с «венгерским Лукашенко» – Виктором Орбаном.

На пленарном заседании парламента депутаты торопились сказать все. Ведь 15 декабря закрывается осенняя пленарная сессия, а в этот день Брюссель должен принять решение о присвоении Грузии статуса кандидата в ЕС. И от этого решения зависит, с каким настроением уйдут на долгие новогодние каникулы депутаты. Большинство из них были настроены оптимистично, правда, не сходились во мнении, чья это заслуга. Лидер фракции «Нацдвижения» Тина Бокучава убеждена, что в первую очередь это заслуга грузинского народа, потом всех остальных. Кроме «Грузинской мечты»:

«Граждане Грузии сделали все для того, чтобы это решение было положительным. Власть – единственный участник этого процесса, который несправедливо, позорно пытается приписать себе это огромное достижение грузинского народа. К тому же, как представитель интересов РФ в Грузии, она всячески старалась саботировать этот процесс».

Депутат из «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе задался вопросом: если внутри страны процессу евроинтеграции мешала «Грузинская мечта», то кто этим занимается за рубежом. И напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует процесс евроинтеграции Украины:

«С большой вероятностью Грузия станет кандидатом в ЕС, если единственный друг «Грузинской мечты» в Евросоюзе, венгерский Лукашенко, одиозная личность – Орбан не помешает этому процессу».

Депутат «Лело» Саломе Самадашвили возмущалась тем, что представители власти мстительно указывали, что Орбан создает проблемы Украине, а Грузии, благодаря дружбе с правительством «Грузинской мечты», – нет. Раскритиковала депутат Самадашвили парламентское большинство за отказ принимать резолюцию в связи с недавними случаями гибели двух граждан Грузии на оккупированных территориях – Абхазии и Южной Осетии – Тимура Карбая и Тамаза Гинтури:

«Вы часто обижаетесь, когда мы говорим, что вы служите интересам России, а не грузинского народа. К сожалению, на этой неделе у этого парламента была возможность продемонстрировать многопартийную, единодушную поддержку как европейскому будущему нашей страны, так и Украине, и высказаться в защиту безопасности наших граждан. Вместо этого вы продолжаете кампанию лжи и ненависти. Вот поэтому мы и говорим, что вы служите России, а не нашему государству и грузинскому народу».

Особо задели депутатов «Грузинской мечты» слова Саломе Самадашвили о политике нераздражения Москвы: «Нет сделки с дьяволом ради мира. Дьяволу можно только продать душу».

Не медлили с ответом и депутаты «Грузинской мечты». Глава комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бочоришвили возложила на оппозицию ответственность за то, что Грузия не получила статус кандидата в прошлом году:

«Вы заставили потерять время, вы нанесли Грузии очень тяжелый репутационный ущерб, и вы обязательно заплатите за это. Наша родина – не отстающая, как вы ее представляете, не черная дыра, как вы ее называете, и грузинский народ – не труслив и не лишен разума, как вы утверждаете. То, что мы сегодня здесь, говорим на грузинском языке и ждем исполнения заветов наших предков, – это результат борьбы, от которой вы отказались».

К благоразумию и покаянию призывал оппонентов и глава комитета по вопросам защиты прав человека Михаил Сарджвеладзе:

«Следующий год, который начнется после 15 декабря, обязательно станет для оппозиции лакмусовой бумажкой – или оппозиция вновь допустит ошибку, дистанцируется от того, чтобы внести свой вклад в успех евроинтеграции, или сможет признать прошлогоднюю ошибку и примет участие в этом процессе».

Однако особый резонанс вызвало выступление депутата «Силы народа» Дмитрия Хундадзе. Он предложил вновь инициировать закон об иноагентах, который в марте спровоцировал массовые акции протеста, а заодно высмеял марш НПО, на котором был развернут гигантский флаг ЕС, присоединившуюся к нему Саломе Зурабишвили и ее кампанию сбора подписей «Наш голос – Европе»:

«Остались они с большим флагом и с небольшим количеством людей. Не надейтесь и на президента, она во время своей избирательной кампании не смогла найти сторонников, кого она вам соберет? Осталось несколько дней, и мы покажем вам и праздник, и пришедший на него народ. Так же, как показали, как добиться статуса кандидата в ЕС без войны и революции».

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе попытался заверить общество, что власть не намерена возвращаться к закону об иноагентах. От него ждали ответа и на другой вопрос – примет ли он приглашение президента Зурабишвили на завтрашний финал своей кампании. На нем предполагается присутствие всех бывших и действующих должностных лиц, а также послов стран ЕС в Грузии, которым будут торжественно переданы подписи граждан Грузии с призывом предоставить Тбилиси статус кандидата:

«Нам нечего делать на мероприятии президента «Нацдвижения». Тем более что она и сегодня продолжает грубо нарушать Конституцию. На мероприятия таких людей мы, конечно же, не сможем пойти. Это не наше дело, судя по ее позиции. Напомню, все это время Саломе Зурабишвили саботировала работу для получения статуса кандидата. До сих пор никто не смог заставить сказать Саломе Зурабишвили, что Грузия заслуживает статус кандидата».

Кобахидзе также отметил, что президент и на этот раз в Прагу отправилась без санкции правительства. Однако, если в европейских визитах президента поддерживают в оппозиционной части политического спектра, то запланированное ею на завтра мероприятие вызвало недовольство у экс-президента Георгия Маргвелашвили. Он остался недоволен тем, что Зурабишвили не вспомнила про третьего президента Михаила Саакашвили, который, как он напомнил, также внес немалый вклад в евроинтеграцию. Потому Маргвелашвили не собирается на мероприятие, считая, что так защищает институт президента страны. Отказался посещать дворец Орбелиани и бывший спикер парламента Давид Бакрадзе:

«К сожалению, в таком формате это мероприятие никак не поможет деполяризации. В нем, с одной стороны, не участвуют очень важные бывшие должностные лица, например, экс-президенты, премьеры, министры. С другой стороны, в этом мероприятии не участвует действующая власть. Потому вместо деполяризации оно лишь покажет, какая пропасть разделяет сегодняшнюю грузинскую политику».

Тем не менее мало кто сомневается, что на завтрашней церемонии у президента будет многолюдно. Свою кампанию Саломе Зурабишвили начала 8 ноября, когда Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата.

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