Армения и Азербайджан обменялись пленными военнослужащими

На границе Армении и Азербайджана прошел обмен военнослужащими. В Азербайджан вернулись двое военнослужащих, в Армению – 32.

Напомним, что Баку и Ереван 7 декабря опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, в частности, об обмене пленными. В рамках договорённости Армения отозвала свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР-29) об изменении климата и поддержала кандидатуру Азербайджана.

Кроме того, стороны заявили, что продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, призвав международное сообщество поддержать их усилия, которые «будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами».

Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян сегодня заявил, что Армения и Азербайджан обсуждают идею отвода войск с армяно-азербайджанской границы.

«Мы считаем, что отвод войск будет иметь действительно положительный эффект и поможет предотвратить возможную новую эскалацию. Я не говорю, что у нас есть согласие об этом. Это идея, которая обсуждается», – сказал он.