Европарламент утвердил резолюцию в поддержку кандидатского статуса для Грузии

Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию в поддержку кандидатского статуса для Грузии и начала переговоров о вступлении в ЕС для Украины, Молдовы, Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Журналист напомнил, что Европарламент официально не имеет права голоса в процессе расширения ЕС – резолюции носят рекомендательный характер.

Вопросы расширения Евросоюза рассмотрят на саммите организации 14–15 декабря. По его итогам Грузия может получить статус кандидата в члены ЕС, в котором ей отказали в прошлом году. Также Украине, Молдове и Боснии и Герцеговине могут разрешить начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

При этом в случае, если Венгрия наложит вето на решение о начале переговоров по вступлению в ЕС Украины, заявка Грузии может быть автоматически «провалена», сообщали ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эксклюзивном интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода назвала возможный отказ предоставить её стране статус кандидата в члены Евросоюза «поражением для Грузии и победой для России».