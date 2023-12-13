Зурабишвили: отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС станет победой России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эксклюзивном интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода назвала возможный отказ предоставить её стране статус кандидата в члены Евросоюза «поражением для Грузии и победой для России». Решение должно быть принято в ближайшие дни.

По словам Зурабишвили, отказ вызовет у грузин «огромное» разочарование, а у руководства России – такое же удовлетворение. «Россия будет считать, что Грузия остаётся в серой зоне», – сказала она, отметив, что для Кремля это означает, что с Грузией «можно играть».

Вопросы расширения Евросоюза рассмотрят на саммите организации 14–15 декабря. По его итогам Грузия может получить статус кандидата в члены ЕС, в котором ей отказали в прошлом году. Также Украине, Молдове и Боснии и Герцеговине могут разрешить начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

При этом в случае, если Венгрия наложит вето на решение о начале переговоров по вступлению в ЕС Украины, заявка Грузии может быть автоматически «провалена», сообщали ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

После российского вторжения в Украину грузинские власти продолжают курс на сближение с Западом, одновременно пытаясь не рассориться с Москвой. В октябре 2023 года правящая партия «Грузинская мечта», выступающая с более пророссийских позиций, пыталась объявить президенту Зурабишвили импичмент, но безуспешно. В интервью Радио Свобода глава государства обвинила партию в попытке «убить демократию и европейское будущее Грузии».

В декабре 2023 года в Тбилиси прошёл очередной многотысячный проевропейский марш. В 2024 году в Грузии должны состояться парламентские выборы.