Убийство Тамаза Гинтури, и ситуация на границе. Эти вопросы сегодня обсуждали в селе Эргнет в рамках МПРИ. Об итогах переговоров «Эху Кавказа» рассказал глава югоосетинской делегации Егор Кочиев.

Тема гибели гражданина Грузии Тамаза Гинтури вследствие инцидента 6 ноября на границе близ села Гром стала одной из главных на сегодняшней встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Глава югоосетинской делегации Егор Кочиев рассказал о позиции Цхинвала, которая была озвучена как на технической встрече МПРИ в день происшествия, так и сегодня. По словам Кочиева, югоосетинская сторона неоднократно призывала грузинскую проводить профилактическую работу среди населения для избежания подобных инцидентов. Основания для этого, подчеркнул Кочиев, были – именно в этом районе и на этом месте неоднократно происходили нарушения госграницы:

«Мною была приведена статистика, начиная с 2020 года и по настоящее время. Такого количества нарушений границы, как в районе населенного пункта Гром, где произошел этот инцидент, нет на всем протяжении прохождения линии границы между Южной Осетией и Грузией. Объем нарушений и провокационных действий с грузинской стороны именно в этом районе очень большой. Каждый раз и по горячей линии, и на очных встречах МПРИ югоосетинская сторона озвучивала эти проблемы, указывала грузинской стороне на необходимость информирования населения Грузии, что их противоправные действия, нарушения границы могут привести к более серьезному инциденту. К сожалению, мои предупреждения, мои активации горячей линии были проигнорированы грузинской стороной, что и привело к инциденту, который произошел 6 ноября. Что же касается применения оружия, в принципе, пограничники действовали в строгом соответствии с инструкциями, которые приняты в большинстве, если не во всех странах мира».

На недавней пресс-конференции по итогам 59-го раунда Женевских дискуссий государственный советник президента, глава югоосетинской делегации на этих переговорах Константин Кочиев положительно оценил работу МПРИ, в отличие, например, от перспектив подписания документа о неприменении силы, обсуждение которого, по словам дипломата, зашло в тупик.

Егор Кочиев согласен с такой оценкой, но при этом добавляет, что это заслуга всех участников формата:

«Устойчивость формата МПРИ – это заслуга всех участников, которые привержены этому формату. Мы продолжаем встречаться, мы продолжаем вести диалог. Это все делается ради безопасности и благополучия людей, живущих в непосредственной близости. Я думаю, мы будем продолжать. Это зависит от участников, это зависит от нашего подхода к этому формату. Я думаю, ничего особенного делать для продолжения не надо. Мы работаем и будем продолжать работать», – сказал Егор Кочиев.

Помимо этого обсуждались вопросы незаконного полицейского поста у села Уиста, полеты беспилотников и факты нарушения границы, рассказал Кочиев.

Журналисты снова спросили главу югоосетинской делегации про присутствие СМИ на переговорах. По словам Кочиева, этот вопрос остается нерешенным. Он заверил, что на следующих Женевских дискуссиях Цхинвал будет его поднимать.

Следующая встреча МПРИ, предположительно, пройдет 13 февраля 2024 года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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