Путин: не думаю, что в интересах Армении прекратить членство в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение членства Армении в СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ вряд ли отвечает ее интересам.

«Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ. В конечном итоге, это выбор государства», – сказал Путин на итоговой пресс-конференции.

Комментируя решение руководства Армении не участвовать в ряде мероприятий в рамках СНГ и ОДКБ, Путин отметил: «Мы знаем, что это связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях».

«Посмотрим, как ситуация будет развиваться», – добавил президент.

Касаясь внутренних процессов в Армении, Путин считает, что все они связаны с ситуацией вокруг Карабаха, передает «Интерфакс».

«Это же все мы понимаем: не мы же отказались от Карабаха, это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана, и сделали они это инициативно, на самом деле», – добавил российский лидер.

«И нас-то особенно не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения», – добавил Путин.

Говоря о членстве Молдовы в СНГ, Путин заявил: «Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет, но мы готовы, мы не отказываемся ни от кого, не «отпихиваемся». Хотят работать — мы рады, пожалуйста. Не хотят — это их выбор».