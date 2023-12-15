Европейский совет напомнил Грузии об обязательствах

Европейский совет напоминает Грузии об условиях, которые государство должно выполнить после предоставления стране статуса кандидата в ЕС, для перехода на новый уровень – переговоров о вступлении. Приоритетным остается выполнение девяти рекомендаций Европейской комиссии:

борьба с дезинформацией;

повышение уровня соответствия внешней политики Грузии с политикой ЕС;

преодоление политической поляризации, в том числе, посредством более инклюзивной законодательной работы с оппозиционными партиями в парламенте, в частности, над законодательством, касающимся евроинтеграции Грузии;

обеспечение свободных, справедливых и конкурентных выборов, особенно в 2024 году;

улучшение парламентского надзора, особенно за службами безопасности;

обеспечение независимости и беспристрастности ключевых институтов, в частности, Центральной избирательной администрации, Национального банка и Национальной комиссии по коммуникациям, а также Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных; накопление опыта в расследовании дел, связанных с коррупцией и организованной преступностью;

завершение и реализация целостной и эффективной судебной реформы, включая комплексную реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры;

улучшение текущего плана по деолигархизации;

улучшение защиты прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собраний и выражения мнений, расследование угроз в отношении уязвимых групп, сотрудников СМИ и гражданских активистов, расширение участия гражданского общества в законодательных и политических процессах.

Министр иностранных дел признает, что Грузии предстоит трудный путь.

«С точки зрения реформ ничего не меняется. У нас есть согласованная с Еврокомиссией повестка о том, как до конца выполнить ту или иную рекомендацию, законодательные изменения необходимо перенести в реальное пространство и обеспечить соблюдение закона. Мы не боимся делать домашнее задание, потому что считаем, что реформы, с одной стороны, необходимы нашей стране, а с другой, мы обязаны присоединиться к европейской семье», - говорит Илья Дарчиашвили.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил надежду, что Грузия уже в декабре 2024 года сможет начать переговоры о вступлении в ЕС.