Идея выхода Орбана из зала принадлежала Шольцу – DW

Выход из тупика, в который завела лидеров ЕС позиция Венгрии в отношении Украины, придумал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом DW сообщили несколько источников в дипломатических кругах ЕС.

Известно, что во время принятия Европейским советом решения о начале переговоров с Украиной о членстве премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала и таким образом не наложил вето на решение. А поскольку последнее не было заблокировано ни одним из членов Европейского Союза, оно считается законным, пояснил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

По его словам, «Орбан ненадолго отлучился из зала в заранее оговоренном и конструктивном порядке». Предложение, чтобы венгерский премьер-министр покинул зал заседаний саммита, пока остальные лидеры одобряют начало переговоров о вступлении Украины, исходило от Шольца, сообщили DW дипломаты в Брюсселе. Они подчеркнули, что Виктор Орбан знал, что именно произойдет, пока он будет отсутствовать.

Вскоре после этого венгерский премьер опубликовал в соцсети Facebook видеоролик, в котором пояснил, что воздержался от голосования, так как не хотел участвовать, как он выразился, в «плохом решении». Еще утром, прибыв на саммит, Орбан заявил, что «нет причин вести переговоры о членстве Украины сейчас», так как она не выполнила все семь условий, выдвинутых Еврокомиссией. Ранее Орбан называл Украину самой коррумпированной страной в мире и даже требовал снять темы Украины с повестки дня саммита.

При этом Евросоюз в ночь на пятницу не смог согласовать выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро до 2027 года. Против этого выступила «одна страна», заявил по итогам заседания председатель Европейского совета Шарль Мишель. По данным AFP, вето на выделение средств наложила Венгрия.

Венгерский премьер Виктор Орбан частично подтвердил эти утверждения публикацией в соцсети X. Он написал, что «итогом ночной смены» стало вето на выделение денег Киеву и вето на обзор Многолетней финансовой программы ЕС, которая и предполагала предоставление помощи Украине.

«Мы вернемся к этому вопросу в следующем году в Европейском совете после соответствующей подготовки», – написал в посте Орбан. При этом следующее запланированное заседание Евросовета должно пройти в марте 2024 года.