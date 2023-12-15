Мэр Тбилиси поблагодарил членов сакребуло за проделанную работу

Мэр Тбилиси Каха Каладзе представил депутатам городского собрания отчет за 2023 год. Градоначальник поблагодарил своих сотрудников за проделанную работу и отметил, что в городе все еще остаются проблемы, решение которых ведется в круглосуточном режиме.

«Достаточно ли той работы, которую мы проделали за этот год? Конечно же нет! Город растет с каждым годом, и проблемы также растут. Желание иногда превышает возможности. Часто возникают совершенно незапланированные проблемы, однако скажу тбилисцам начистоту – я в тысячу раз счастливее, когда ваши жилищные условия улучшаются, когда нам удается способствовать в вопросах учебы или здоровья, когда решаем проблемы, которые не решались годами, когда строятся дороги, добавляется новый общественный транспорт, восстанавливаются здания, город благоустраивается. Никто не рад этой новости больше, чем мы. За всем этим стоит ежедневная, 24-часовая работа большой команды мэрии Тбилиси», – сказал Каха Каладзе.

Мэр Тбилиси также поблагодарил членов городского собрания, в том числе депутатов-оппозиционеров, «которые своими заявлениями помогают обществу сделать правильные выводы».

«Я благодарю нашу команду в горсовете, представителей большинства. Именно ваша поддержка позволяет нам достойно служить городу, справляться с трудностями и реализовывать множество полезных проектов. Думаю, вы – представители оппозиционных партий в горсовете, тоже заслуживаете благодарности, потому что, хотя от вас мы слышим в основном беспочвенные, домыслы и клеветнические высказывания, именно вы помогаете населению принимать правильные и справедливые решения и выводы», – сказал мэр Тбилиси.

Каха Каладзе сообщил, что наступающий 2024 год «будет гораздо более благотворным для столицы» и пригласил жителей Тбилиси на зажжение главной Новогодней елки города в 20:00.