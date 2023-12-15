Михаил Саакашвили: «Европа ступила на Кавказ»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал решение Европейского совета предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

«Я – гордый грузин и гордый гражданин Украины. Украина открыла для Грузии путь в Европу, но грузинский народ – это главный субъект, который сегодня приближает наше членство в Евросоюзе. Европа ступила на Кавказ, и мы позаботимся о том, чтобы европейский флаг, однажды поднятый в Грузии, никогда больше не опускался. Впервые я поднял его в 2004 году. В 2008 году Россия попыталась спустить его, но потерпела неудачу. Теперь уже сам Евросоюз поднял свой флаг в нашем регионе, и этого никто не изменит», – написал Саакашвили в соцсети.

Европейский совет 14 декабря предоставил Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС. В Тбилиси до последнего опасались, что рассмотрение вопроса перенесут на неопределенное время, поскольку из 27 стран ЕС одна, Венгрия, была против дальнейшей евроинтеграции Украины. А это, как предполагали в Грузии, могло провалить и заявку Тбилиси.