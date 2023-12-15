Лидер ЕНД: в борьбе с российской стороной грузинский народ продвинулся со счетом 1:0

В офисе «Единого национального движения» (ЕНД) в Тбилиси состоялась встреча представителей оппозиции, посвященная предоставлению Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Выступая перед собравшимися, председатель партии Леван Хабеишвили заявил:

«В борьбе с российской стороной грузинский народ продвинулся со счетом 1:0. Мы обязательно доведем эту борьбу до конца вместе с грузинским народом… Я обязательно должен упомянуть человека, который первым в истории независимой Грузии поднял флаг Евросоюза – это Михаил Саакашвили, и я желаю ему свободы вместе с грузинским народом».

К участникам встречи обратился и лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Поздравляю всю Грузию, грузинский народ. Прежде всего, это благодаря вам, грузинскому народу. Вся Европа, европейские лидеры услышали ваш голос и предоставили нам статус кандидата. Статус кандидата – это победа наших предков, это победа Ильи (Чавчавадзе), победа лидеров «Национального движения», Звиада Гамсахурдия и Мераба Костава, это победа Мишиной идеи и, прежде всего, это победа молодых людей, выступивших против российского закона и водометов, слезоточивого газа».

Оппозиционер раскритиковал представителей правящей партии, которые раньше сравнивали «статус кандидата с ценой соломинки», и заявляли, что «этот статус не имеет значения».

Георгий Вашадзе также поздравил Молдову и Украину с продвижением на пути европейской интеграции.

«Я хотел бы поздравить Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Если бы не сопротивление внутри страны, мы бы начали переговоры о статусе кандидата вместе с ними. Но наша победа еще впереди. Теперь наша задача – выиграть выборы, провести быстрые реформы и в ускоренном порядке стать государством-членом Европейского Союза, чтобы национальный флаг Грузии достойно развевался в Брюсселе», — заявил Георгий Вашадзе.

Европейский совет 14 декабря предоставил Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС. В Тбилиси до последнего опасались, что рассмотрение вопроса перенесут на неопределенное время, поскольку из 27 стран ЕС одна, Венгрия, была против дальнейшей евроинтеграции Украины. А это, как предполагали в Грузии, могло провалить и заявку Тбилиси.