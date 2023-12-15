Глядя на сегодняшнее празднование в Тбилиси, в абхазском обществе задумались над вопросом, как решение саммита ЕС может отразиться на Абхазии.

Как известно в абхазском обществе из СМИ, сегодня в Грузии проходит начавшееся еще вчера вечером празднование принятого в Брюсселе решения о приеме этой страны кандидатом в члены Евросоюза. Праздник, который пришел-таки на «тбилисскую улицу», воспринимается там как историческая победа.

Ну, а как отнеслись к этому событию в Абхазии? Пока эта тема не начала активно обсуждаться, но «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением двух своих постоянных абхазских собеседников-экспертов. Прежде всего, отметим, что в Грузии давно провозгласили курс на вступление в НАТО и Европейский союз. Но первая организация – военная, и тут в Абхазии были бы категорически против, впрочем, согласно уставу НАТО, страна, имеющая нерешенные территориальные проблемы, не может быть принята в Североатлантический альянс. Евросоюз – организация экономическая, и тут такого неприятия вроде бы не должно быть. И хотя и у кандидата в ЕС есть уже определенные экономические преимущества, прием в состав этого международного объединения может по разным причинам затянуться надолго. Самый известный пример – Турция, принятая кандидатом в ЕС аж в прошлом веке. Что касается возможного влияния упомянутых перспектив на Абхазию в существующих реалиях, то тут надо прежде всего учесть, что уже много лет существует теневая торговля на Ингуре. При этом президенты Абхазии не раз декларировали намерение ее легализовать, но на этом все и заканчивалось – и дело не только и не столько в том, что для Тбилиси эта река не является пограничной, сколько в том, что участники данного бизнеса совершенно не заинтересованы в каких-либо отчислениях государству…

Когда мы связались с научным сотрудником Института экономики и права АНА Ахрой Аристава, он увидел в этих перспективах позитивные для Республики Абхазия последствия:

«Сложно сказать пока, как это все будет. Но я думаю, что для Абхазии это хорошо – граничить с двумя такими объединениями, как Таможенный союз и Европейский союз. Везде свои стандарты, и в экономике, конечно. И то, что нам надо соответствовать этим стандартам, будет стимулировать наших предпринимателей к повышению уровня экономической деятельности. У нас уже есть, например, Сухумский пивзавод. Он прошел модернизацию для того, чтобы продукция могла идти на российский рынок. Я думаю, будет то же самое в перспективе, если Грузию примут, конечно, в Европейский союз. Вы правильно отметили, что это только первый этап. Там некоторые страны и по 20, и по 15 лет ждут, и все равно их не принимают. В любом случае, я думаю, Грузия, власти Грузии к этому стремятся, а там, естественно, есть стандарты, к которым они вынуждены будут подтягиваться. Те, кто соседствует… А мы будем, получается, соседствовать с Европейским союзом, и для Республики Абхазия это хорошо. Я не вижу тут в перспективе каких-то проблем касаемо экономического союза».

Другой наш собеседник – по образованию тоже экономист и в свое время немало лет работал председателем Государственного таможенного комитета республики. Это Герой Абхазии Аслан Кобахия, и у него оказался другой взгляд на ситуацию:

«Грузины пока не найдут общий язык с абхазами… а общий язык тут найти легко, если они мозги включат… никакого Евросоюза им не видать. Или Абхазия должна добровольно войти в Грузию, а этого никогда не произойдет. Или Грузия должна признать независимость Абхазии. Они будут вечными кандидатами, пока не найдут общего языка с абхазским государством. Так что мое видение такое. Что касается торговли на Ингуре, то пока не будет нормальных межгосударственных отношений между Грузией и Абхазией, все это – контрабанда. И никто в пользу государства ничего зарабатывать не будет, пока с обеих сторон не будет работать государственная машина.

– Но мы толком не знаем, существует ли в ЕС такое же правило, как в НАТО, – относительно территориальных споров. Ничего пока тут ЕС не предъявлял. И если все же предположить, что их примут…

– Да такого не будет, нет такого у них в практике. Ну, одно хоть государство назовите, которое находится в ЕС, с такими же проблемами…

– Там Молдавия тоже кандидатом…

– Ну и что? Ну что дальше? Ну и будут вечными кандидатами».

Наблюдатели, правда, приводят в пример Республику Кипр, которая давно член ЕС, но по-прежнему не согласна с отдельным существованием Северного Кипра. Так или иначе, время покажет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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