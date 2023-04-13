На днях было опубликовано распоряжение президента Абхазии Аслана Бжания, в котором содержится перечень товаров, разрешенных для перемещения через контрольно-пропускной пункт «Ингур». Многие в Абхазии назвали его «либерализацией торговли с Грузией» и отнеслись к нему негативно. По мнению экономиста Ахры Аристава, документ был составлен поспешно, не обсуждался в обществе и является результатом лоббирования и недобросовестной конкуренции.

– Ахра, в социальных сетях выложено распоряжение президента, его называют либерализацией торговли с Грузией. В этом распоряжении представлен перечень товаров, разрешенных для перемещения через контрольно-пропускной пункт на реке Ингур. Что это за документ и о чем он свидетельствует?

– Документ свидетельствует о том, что дается разрешение на ввоз некоторых категорий товаров, хотя конкретных комментариев в нем нет. Я видел этот документ, там не указаны таможенные коды, партии и размеры не оговорены. Непонятно пока. Он говорит о том, что появилась возможность вывозить сельхозтехнику, автотранспорт, моторные и прочие масла. В общем, этот документ неожиданный, скажем так.

– А в чем его неожиданность?

– Неожиданность в том, что появились сельхозтехника, автотранспорт, моторные масла, раньше такой возможности не было, потому что торговля с Республикой Грузия была под запретом. А эти категории товаров занимают большую долю на рынке.

– С чем связано появление такой возможности?

Этот документ показывает, что власть действует хаотичным методом. Скорее всего, кто-то пришел, попросил, пролоббировал

– В документе нет обоснования, нет объяснения, какая польза Абхазии от этого? Какая выгода народу и экономике? Учтены ли вопросы безопасности? Ничего этого нет. Этот документ показывает, что власть действует хаотичным методом. Скорее всего, кто-то пришел, попросил, пролоббировал.

– Есть ли у вас ответ на вопрос: почему это распоряжение было встречено негативно, а это видно по комментариям в социальных сетях и по отзывам, в чем дело?

– Дело в том, что действующая власть в первый год внесла многоуровневые переговоры с Грузией во внешнеполитическую доктрину. Вы помните, какой тогда был большой резонанс в обществе? И главе государства пришлось это убрать. После такого любой шаг в этом направлении воспринимается обществом с настороженностью.

– Ахра, скажите, на ваш взгляд, это правильное отношение к данной проблеме? Нужно или не нужно какие-то отношения развивать?

– Любые отношения надо развивать, тем более с соседними государствами, надо пытаться выстраивать понятные и добрососедские отношения. Есть такое понятие в дипломатии как «дорожная карта». Дорожную карту выстраивают для того, чтобы общество понимало те шаги, которые власть предпринимает. Когда дорожной карты нет, когда плана никакого нет, и вдруг принимаются какие-то решения без обсуждения в обществе, естественно, возникает противодействие. Это противодействие, скорее всего, будет возникать и в Грузии.

– В перечень товаров, которые разрешены в этом распоряжении к перемещению, есть саженцы однолетних и многолетних культур, семенной и посадочный материал сельскохозяйственных культур, домашняя живая птица и корма для сельскохозяйственных животных. Откуда Абхазия ранее получала все это? И почему сейчас возникла необходимость завозить это из Грузии?

– Нынешний указ – это поправки к указам, ранее подписанным разными руководителями государства, то есть такая практика и раньше была. Что касается саженцев, кормов, удобрений и вообще разных товаров, мы очень много слышали о контрабанде. Существует неурегулированная в правовом поле ситуация Ингурского поста, вот откуда возникают сомнения.

– Например?

Когда речь идет о том, чтобы была польза народу, нужна логика, нужен план действий, а в этом указе я этого ничего не вижу

– Ну, например, как будет декларироваться автотранспорт? Будет ли импортная декларация? Какие документы будут прилагаться ко всему, что разрешили ввозить? Есть же распоряжение правительства, которое касается граждан, которые ввозят какие-то категории товаров для личных нужд, и оно касается всех границ. А это для личного пользования или для коммерческих целей, указ на эти вопросы ответа не дает, поэтому его сложно комментировать. За год поменялась ситуация в мире и в нашем регионе. Исходя из того, что ситуация изменилась, надо и переговоры вести на той же Женевской площадке и пытаться эти вопросы решать. Например, пропали немецкие антибиотики, их нигде нет, думаю, и другие западные лекарственные препараты исчезли, их нет в аптеках Сочи и Адлера, в России нет. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы была польза народу, нужна логика, нужен план действий, а в этом указе я этого ничего не вижу. Если глава государства готов поддержать некоторые категории товаров, надо было, чтобы и правительство поработало. Я же вижу по этому документу, что кто-то пришел, кого-то попросил, все делалось втайне, вот это и называется лоббированием чьих-то интересов, тем более что это касается моторных масел. В парламенте уже был этот вопрос, и в правительстве, кстати, в прошлом году возникал вопрос о том, что оно находится под льготным режимом налогообложения. А нефтепродукты в мировой практике под льготным налогообложением быть не могут. Возникает масса вопросов, видите, мы минут пять обсуждаем, и уже сколько вопросов возникло. Чтобы такого не было, и существует общественное обсуждение, есть эксперты, есть, в конце концов, государственный телеканал, на который они всем дорогу закрыли. Я считаю, что от этого прямой вред государству и народу.

– Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа комментировал данное распоряжение и сказал буквально следующее: что речь идет только о перемещении товаров физлицами, которые могут максимум перевести товар в багажнике, не более того. Это распоряжение не касается юрлиц, сказал Алиас Лабахуа. Но в самом распоряжении указаны сельскохозяйственная техника, оборудование по переработке сельскохозяйственной продукции, автотранспорт. Как можно автомобильный транспорт перевезти в багажнике?

Понятно, что один автомобиль в багажнике другого автомобиля не перевезешь, но на КПП «Ингур» нет открытого автомобильного движения, действующий пост для этого не предусмотрен

– Скорее всего, это оговорка, у Алиаса Михайловича стаж работы в таможенных органах большой. Есть постановление правительства о перемещении грузов и товаров для личных нужд, и там есть норма, по-моему, в месяц можно перевезти товары на сумму до 100 тысяч рублей. Понятно, что один автомобиль в багажнике другого автомобиля не перевезешь, но на КПП «Ингур» нет открытого автомобильного движения, действующий пост для этого не предусмотрен. Там нет таможенного оформления и всего прочего, потому что торговля, движение товаров и движение транспорта через КПП «Ингур» под запретом. В экстренных случаях разрешают переезжать только машинам «Скорой помощи», и то для этого нужно специальное разрешение. Получается, что там будет открыто автомобильное движение? Понимаете, какой возникает вопрос? Есть же другие документы, запрещающие перемещение грузов, есть постановление правительства, между этими документами возникают противоречия. Чтобы было понятно, например, когда решался вопрос НДС для моторного масла и вводился на нефтепродукты, я, работая в правительстве, даже не знал, что кто-то умудрился вывести моторное масло из-под налогообложения. Вот что такое лоббизм в Абхазии!

– Вы сказали, что КПП «Ингур» не приспособлен к перемещению таких грузов как спецтехника, автотранспорт, как тогда будет реализовываться это распоряжение? Как вы можете это объяснить?

– В данный момент мне сложно это объяснить, скорее всего, будут на ходу исправлять свои ошибки. Естественно, если глава государства разрешил ввозить автомобильный транспорт для личных нужд, гражданин поедет и попытается его привести. Возникнет вопрос, как его перемещать? Значит, надо дополнительно оборудовать пост.

– Получается, что, когда принималось и подписывалось это распоряжение, должностные лица не учли или не знали, что на КПП «Ингур» нет условий для его исполнения?

– Я думаю, что они просто спешили.

– Куда?

По этому документу мы видим, что облегчают жизнь тем, кто торгует моторными маслами, автомобилями, сельхозтехникой

– Не знаю куда, когда есть лоббисты, которые пытаются продвигать документ, так получается. Исчезли из аптек жизненно необходимые лекарства, в которых нуждаются пожилые и дети, если бы кто-то исходил из этого, сели бы и посмотрели, что надо сделать. Логистика же изменилась из-за ситуации в Европе, в Украине. Вы видите, чтобы в документе был такой подход? Я, например, не вижу. По этому документу мы видим, что облегчают жизнь тем, кто торгует моторными маслами, автомобилями, сельхозтехникой. А под такой пункт, как сельхозтехника, все что угодно можно подогнать. Поэтому я не вижу серьезного подхода, а возмущение возникает, потому что нет доверия.

– Получается, что это связано с обходом санкций?

– Да, это связано с обходом санкций. Есть решение, что можно на это пойти, но надо было обсудить с профессиональным сообществом категории разных товаров. А так получается недобросовестная конкуренция, одним власть поможет, другим не поможет, плюс эта больная тема взаимоотношений с Грузией. Например, наши абхазы в Турции просят им разрешить перемещаться в Абхазию через Грузию, можно ведь этот вопрос решить или хотя бы обсудить? Но это же даже не обсуждается. Поэтому я думаю, что самое лучшее публично обсудить, прежде чем что-то подписывать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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