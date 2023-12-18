Сборная Грузии по хоккею выиграла у Таиланда со счетом 10:0

Грузинская сборная по хоккею впервые приняла участие в квалификации зимних Олимпийских игр.

В первом матче Грузия уступила хозяевам, сборной Нидерландов со счетом 2:8, во втором проиграла Испании – 1:5. В третьем поединке Грузия разгромила Таиланд со счетом 10:0 и заняла третье место в группе. Выйти во второй раунд квалификации из группы смогла сборная Испании.

В апреле 2024 года сборная Грузии сыграет в группе Б второго дивизиона чемпионата мира вместе с Болгарией, Бельгией, Новой Зеландией и Турцией.

В прошлом году сборная Грузии выступала в группе А второго дивизиона. Команда выиграла четыре матча из пяти, однако, по информации СМИ, была наказана за участие неправомочных игроков и понижена на один дивизион.