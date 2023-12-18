Министр экономики Грузии: да, Россия – оккупант, да, Россия – враг

Министр экономики и устойчивого развития, вице-премьер Грузии Леван Давиташвили подчеркнул, что Россия – оккупант и враг Грузии.

«Если кто-то хочет показать, что грузинское правительство наносит ущерб интересам Грузии в любой форме и ведет какой-либо тайный диалог с <Россией>, я могу ясно и прямо сказать, что это не так. Да, Россия является оккупантом, да, Россия является врагом, да, Россия является виновной, и мы не готовы идти на компромисс с Россией», – сказал Давиташвили в парламенте.

По его словам, Грузия участвует в форуме «Один пояс — один путь» (инициатива КНР) с момента его создания, и это важный формат, где обсуждаются важные торгово-экономические вопросы, передает SOVA.

«Это инициатива, участником которой является Грузия, а также многие страны ЕС. Грузия физически участвовала в этом форуме каждый раз с момента его существования, а Российская Федерация участвовала в этом форуме почти всегда. Теперь, если кто-то хочет представить картину, что правительство Грузии наносит ущерб интересам Грузии в любой форме и ведет какой-либо тайный диалог, я могу ясно и прямо сказать, что это не так. Как я уже сказал, мы, грузинское правительство, за последние 10 лет ничего не уступили России. Если мы хотим назвать все своими именами и четко говорить об оккупации, то говорю вам: да, Россия является оккупантом, да, Россия является врагом, да, Россия виновна, и мы не идем на компромисс против России в ущерб интересам Грузии. Напротив, мы ведем диалог, чтобы максимально служить интересам Грузии, и я говорю это недвусмысленно», — заявил Леван Давиташвили.

Что касается участия грузинской делегации в проходившем в Китае форуме, на котором присутствовал президент России Владимир Путин, Давиташвили пояснил, что Грузия была на форуме по приглашению председателя КНР.

«Наше присутствие было данью уважения китайскому государству, и это было прямое личное приглашение от президента Си Цзиньпина. Наше участие в форуме и в рамках комиссии было поддержано на самом высоком уровне китайским государством, и игнорировать это приглашение с нашей стороны было бы абсолютно безответственно, учитывая ту динамику, которую мы имеем сегодня в плане одинаковых торгово-экономических условий с Китаем», — подчеркнул вице-премьер.