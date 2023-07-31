Стратегическое партнерство Грузии с Китаем, о котором было заявлено в ходе визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Пекин, вызвало неоднозначную реакцию в самой Грузии. Противники власти считают, что таким шагом Тбилиси сам закрыл двери в НАТО и Евросоюз. «Грузинская мечта», со своей стороны, обвиняет оппонентов в недальновидности.

Тбилиси и Пекин отныне стратегические партнеры – совместное заявление об установлении такого рода отношений между Грузией и Китайской народной республикой опубликовала администрация грузинского правительства. Соответствующее заявление было сделано председателем КНР Си Цзиньпином на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. В опубликованном грузинским правительством документе указано, что партнерство включает в себя следующие четыре направления: политическое, экономическое, международное, а также межнациональные и культурные связи.

Сам Ираклий Гарибашвили поделился, что «безмерно рад» «продуктивному и дружественному» визиту в Китай. Сопровождающий главу кабмина вице-премьер грузинского правительства Леван Давиташвили, со своей стороны, уверен, что экономический блок соглашения даст Тбилиси новые возможности, что существенно укрепит позиции страны на международных рынках:

«Это приведет к привлечению китайских инвестиций в различные секторы грузинской экономики. Также речь идет о транспортной и логистической инфраструктуре. И это даст возможность Грузии существенно продвинуться на пути превращения страны в транспортный хаб. Также можно говорить о цифровом хабе и развитии цифровой экономики. Мы также говорим об энергетике, и Грузия также может превратиться в энергетический хаб».

Однако новый формат отношений с Китаем в Грузии приветствовали далеко не все. Особую озабоченность критиков власти вызывает пункт под номером 4.4., в котором, в частности, говорится:

«Грузия поддерживает инициативу глобальной безопасности, предложенную Китаем. Стороны хотят укреплять отношения и сотрудничество в рамках этой инициативы и прилагать совместные усилия для создания мирной и стабильной международной обстановки в области безопасности, способствуя общему развитию стран региона и защищая его».

Инициатива глобальной безопасности, которую исповедует Пекин, идет вразрез с видением этой самой безопасности другим стратегическим партнером Грузии – Соединенными Штатами, а также НАТО и Евросоюзом. И в этой ситуации решение грузинского правительства выбрать китайский путь бывшему министру обороны страны Тине Хидашели кажется крайне опасным, особенно в преддверии решения ЕС по предоставлению Грузии статуса кандидата:

«Грузинское правительство сегодня говорит нам, что устанавливает стратегическое сотрудничество со страной, которая была определена и Евросоюзом, и НАТО как угроза, равносильная российской. Поэтому эта новость ставит нас в очень сложную ситуацию, и прямо можно сказать, что этот шаг направлен на то, чтобы еще больше разозлить европейских политиков как раз накануне принятия решения по статусу кандидата».

В самом Вашингтоне от критики такого шага правительства Грузии воздержались. Посол США Келли Дегнан отметила, что руководству страны выбирать, какого рода отношения оно будет иметь с Китаем. Однако американский дипломат намекнула, что выгода от сотрудничества с Пекином может оказаться не такой большой, как предполагает официальный Тбилиси:

«Правительству Грузии выбирать, каких отношений оно хочет с Китаем. Многие страны не согласны с инициативой «Один пояс – один путь», после того как несколько лет спустя выяснилось, что эта инициатива не так выгодна другим странам. Итак, если Грузия решит выступить с этой инициативой, я надеюсь, что это приведет к хорошим результатам. Грузии выбирать, кто будет ее партнером».

При этом Дегнан подчеркнула, что США остаются решительным сторонником Грузии, а последние 30 лет показали, что грузино-американское партнерство имеет конкретные результаты.

В оппозиции считают, что установлением стратегического партнерства с Китаем «Грузинская мечта» окончательно отворачивается от западного курса, закрывая таким образом для себя двери в Евросоюз и НАТО. Североатлантический альянс рассматривает Китай как стратегическую угрозу, и сближение Тбилиси с Пекином не может быть воспринято иначе как нежелание присоединяться к западной системе безопасности.

По словам политолога Корнелия Какачия, «Грузинская мечта» пытается усидеть на двух стульях, но такие политические приемы могут сыграть против них самих:

«Они улучшают отношения с Китаем, Россией и другими авторитарными странами. И это похоже на определенный шантаж Запада, чтобы он каким-то образом учел интересы «Грузинской мечты». С одной стороны, ты говоришь, что хочешь в Евросоюз и НАТО, а с другой – эти страны воспринимают Китай как своего геополитического противника. Естественно, усидеть на двух стульях не получится».

Впрочем, в «Грузинской мечте» настаивают: стратегическое партнерство с Китаем не имеет никакого отношения к евроатлантическому курсу страны, а все доводы противников такого шага не более чем спекуляция.

«Проигравшие в нашей оппозиции сосредотачиваются на том факте, что, «мол, какие отношения с Китаем, когда Евросоюз»… На самом деле, следует взять и посмотреть элементарную статистику: внешняя торговля Евросоюза с Китаем превышает 800 млрд долларов. В 2012 году было около 300 миллиардов, а сейчас показатели превышают 800 млрд долларов. В то же время, пока наша проигравшая оппозиция и их СМИ утверждают, мол, какое еще стратегическое сотрудничество, оказалось, что у Китая стратегическое сотрудничество с Бельгией, Великобританией, Польшей и, вы будете удивлены, – с Украиной! Возмущен ли этим кто-нибудь из наших проигравших оппозиционеров? Половина Европы находится в стратегических отношениях с Китаем», – заявил представитель «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа.

Тем не менее критики власти уверены: визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Китай и принятые в его рамках решения – четкий сигнал западным партнерам страны: Тбилиси разворачивается с Запада на Восток. И многие опасаются, что разворот будет через Север.

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