Премьер Грузии: Иванишвили избежал бы войны в 2008 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя отчет о проделанной за 2023 год работе, вновь заявил, что предыдущие власти страны могли избежать войны в 2008 году.

«Августовская война была, конечно, большой трагедией для нас и нашей страны. Я также хотел бы отметить, что, к сожалению, тогдашнее безответственное правительство не смогло избежать этой войны. Я неоднократно говорил, что если бы Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» были у власти в 2008 году, этой войны не произошло бы», – сказал он.

Гарибашвили также повторил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Грузию пытались вовлечь в войну, но «Грузинская мечта» смогла продолжить мирное развитие страны.