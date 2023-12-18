Парламентское собрание Союза Беларуси и России посетили депутаты из Абхазии и ЮО

В Москве прошла 65-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Ее провел председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

В заседании приняли участие депутаты и спикеры парламентов самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии – Лаша Ашуба и Алан Алборов.

Ранее Ашуба и Алборов провели встречу с Володиным, а также с председателем Палаты представителей Нацсобрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко. Стороны обсудили «вопросы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия» России, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии.

Абхазский и югоосетинский парламенты имеют статус постоянных наблюдателей при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.