Грузия, как кандидат на вступление в Евросоюз, поддержала продление санкций ЕС против КНДР и лидеров непризнанного Приднестровья. Информация об этом опубликована на сайте Европейского Совета от имени главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

При этом Грузии нет в списке стран, поддержавших продление на три года, до 8 декабря 2026 года так называемого европейского «списка Магнитского» – ограничений, которые Брюссель вводит по обвинению в «серьезных нарушениях прав человека».

Продление санкций в рамках европейского «списка Магнитского» поддержали страны-кандидаты ЕС – Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова, Босния и Герцеговина; входящие в Европейскую зону свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия; а также Армения и Азербайджан.

В 2020 году Грузия присоединилась к европейскому «списку Магнитского», однако в более поздних решениях – о продлении санкций – страна не указана.

В рамках этого режима запрет на въезд в ЕС и заморозка финансовых активов на территории стран Евросоюза введены против граждан, силовых структур и компаний из России, Ирана, Китая, КНДР, Сирии и других государств. Среди прочих в санкционном списке фигурирует ряд российских высокопоставленных лиц – бывший директор ФСИН Александр Калашников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор РФ Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов.