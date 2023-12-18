В прошлых своих блогах я попытался описать, почему и как Россия может оккупировать Грузию и поставить ее в свое подчинение после того, как война в Украине либо закончится перемирием, либо застынет без подписания какого-либо документа. Итак, российские войска вошли в Грузию, символическое сопротивление небольшой армии подавлено без особых жертв и разрушений. Что дальше?

Первым делом Кремль постарается по-быстрому вернуть все в нормальное русло или, по крайней мере, создать такую видимость. С нынешней властью очень быстро передоговорятся – оставшись без выбора, «мечтатели» выполнят все требования России, взамен останутся у власти, и со стороны будет все выглядеть так, будто особо ничего и не изменилось. Российские войска быстро уйдут с улиц городов, не будет военной комендатуры, не будет русских наместников, и внешне ничего не будет напоминать о новой реальности.

Но то внешне. В реальности в систему будут включены прямые агенты российских спецслужб, которым будут переданы реальные полномочия. Как это будет выглядеть? Вот есть министр внутренних дел, вполне возможно, тот же, что и был, нормальный временщик-«мечтатель». Он будет разъезжать на машине с мигалкой, с большой охраной, будет проводить разного рода заседания и летучки, словом, имитировать бурную деятельность.

А в это время у него будет заместитель – какой-нибудь активист Консервативной партии, или «Альянса патриотов», или бывший сотрудник охраны патриарха Илии Второго... И вот этот заместитель в реальности и будет решать, что и как делает ведомство. Так будет везде, на всех уровнях. Таким образом, реальная власть в стране перейдет в руки настоящих кремлевских ставленников – притом, что внешние приличия будут соблюдены: оккупанты даже не свергли законную власть, сохранив признаки легитимности.

Однако внутри страны через несколько месяцев начнутся необратимые изменения. В первую очередь они, конечно, коснутся политики. Путин учтет ошибки Горбачева и все сделает наоборот: в Грузии будет полностью выжжено политическое поле – уничтожена оппозиция, закрыты оппозиционные телекомпании, изгнаны международные фонды и неправительственные организации. С первого дня начнется штамповка репрессивных законов по типу российских.

Так же, как и в России, на острие атаки в первую очередь окажется ЛГБТ-сообщество – первые год-полтора власть только о них и будет говорить. «Мы запретили ЛГБТ-пропаганду!», «В Грузии на уровне конституции запрещена возможность заключение гей-браков! Ура, товарищи!», «В Грузии не будут проводиться гей-парады, наша традиционная мораль наконец-то защищена!»

Быдло будет искренне радоваться тому, что геев наконец прижали, однако со временем даже к ним придет понимание, что их развели, как лохов: запретили гей-браки, которые никто не планировал признавать, и гей-парады, которые никто не проводил. Выяснится, что фейковая борьба с абстрактной гей-пропагандой никак не помогает в разрешении реально существующих проблем.

А таковых, то есть проблем, станет все больше и больше. «Мечтуны» – очень слабые управленцы, но уровня их компетенции хватает на то, что система управления, созданная при Саакашвили, не обвалилась. У заместителей, которые будут реально управлять всем, нет даже такой компетенции. Они со своими дремучими представления о жизни, криминальным менталитетом и традиционными грузинскими понятиями очень скоро внесут в работу государственных органов такой бардак, что система управления просто начнет рушиться сама по себе.

Коррупция вернется в полной мере, поскольку она является неотъемлемой частью грузинского традиционализма, вернутся криминальные авторитеты, которые являются также неотъемлемой частью и традиционализма, и российской системы управления. Потихоньку восстановится рэкет, крышевание бизнеса, начнутся рейдерские захваты, новая традиционно-бандитская элита будет кроить страну под себя с прицелом на то, что больше никакой перестройки не будет и теперь они навечно.

Приток инвестиций остановится, бизнесы будут закрываться, хорошие менеджеры и профессиональные кадры массово будут сдаваться в лагеря беженцев в Европе, дефицит кадров увеличится. Решить его будет нечем – своих кадров нет, а всех иностранцев либо изгнали (азиатов), либо они сами уехали (русские, белорусы, украинцы, европейцы).

Следующая стадия – невозможность пополнить бюджет. Проблемы бизнеса и отсутствие навыков нормального управления приведут к вполне логичному результату: налоговая и таможенная системы обрушатся, а вместе с ней и бюджет. Начнутся долги по зарплатам и пенсиям, а это снова прямой путь к восстановлению низовой коррупции.

Как будто этого недостаточно, «патриоты», «защитники нравственности» и их реальные хозяева – попы – начнут широкую кампанию борьбы с безнравственностью. На улицах будут отлавливать и публично карать тех, кто выглядит не «по-нашему»: серьга в ухе у парня, татуировка или слишком яркая краска волос у девушек, слишком светлая одежда у парней – все это и многое другое может стать причиной публичной расправы.

Кстати, в том, что касается экономики, на Россию особой надежды возлагать не стоит. Никаких новых преференций для торговли уже не будет просто потому, что они уже есть. Продать больше вина и яблок, чем сейчас, или увеличить количество российских туристов в три раза невозможно, соответственно, никакой ощутимой пользы не будет. В условиях обвала бюджетной сферы, туристического сектора и рынка недвижимости (по понятным причинам) это будет еще один удар – мы-то надеялись, что Россия нам поможет.

Пора заканчивать с этой страшной фантазией. И попытаться подумать, как можно предотвратить этот апокалиптический сценарий? Два неправильных ответа: «при помощи международного сообщества» и «вооружаться». Мы уже прекрасно знаем, что Запад не пойдет дальше дежурных заявлений, а армию оккупанты в любом случае раздавят без лишних сложностей. Грузия – это вам не 40-миллионная Украина.

Единственный выход выжить в этой ситуации – стать объектом интереса того, кого Путин реально боится. Для Грузии если и есть гарантия безопасности – она не в Вашингтоне и Брюсселе – там политическое будущее, развитие, прогресс и все остальное. Гарантия физической безопасности – в Пекине. Он единственный, кто сможет сказать Путину: «здесь мой интерес, и сюда не лезь». Остается теперь только понять, как заинтересовать Китай? Вопрос – ценой в жизнь и смерть целой страны.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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