Грузия и Германия подписали соглашение о миграции

Грузия и Германия оформили соглашение о миграции и мобильности. Документ подписали главы МВД двух стран – Вахтанг Гомелаури и Нэнси Фезер.

«Соглашение направлено на укрепление сотрудничества между Грузией и Федеративной Республикой Германия в области трудовой миграции и образования, в то же время образовательные программы и стажировки будут реализовываться с большей интенсивностью для грузинских студентов и исследователей. В дополнение к вышесказанному, соглашение предусматривает усиление борьбы с нелегальной миграцией, что означает укрепление сотрудничества в направлении реадмиссии и реинтеграции граждан Грузии, нарушающих безвизовый режим», — говорится в сообщении грузинского МВД.

Вахтанг Гомелаури подчеркнул, что решение ФРГ о включении Грузии в список безопасных стран подтверждает, что Грузия является демократической страной, государственные органы которой обеспечивают надлежащую защиту прав человека. Он также опроверг информацию о том, что граждан Грузии после подписания соглашения сразу депортируют из Германии, передает SOVA. Он добавил, что рабочие визы граждане Грузии будут получать сравнительно легче.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фрезер отметила, что квота на удовлетворение заявок лиц, ищущих убежища, в Германии составляет 0,3%. Она указала на важность миграционного соглашения с Грузией с учетом роста миграции из Украины на 60% за последние три года.