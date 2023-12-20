В Абхазии начали подготовку к выборам президента РФ

Абхазский лидер Аслан Бжания поручил премьер-министру Александру Анквабу и главе президентской администрации Абесалому Кварчия «подготовить все необходимые условия» для того, чтобы граждане самопровозглашенной республики, обладающие российским гражданством, могли принять участие в предстоящих в марте 2024 года выборах президента РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Бжания по итогам совещания, которое он провел 19 декабря с главами администраций городов и районов, а также представителями российского посольства.

«К этому очень важному мероприятию нам необходимо подготовиться в полной мере, чтобы охватить наибольшее количество избирателей на территории Абхазии», – сказал Бжания.

Он подчеркнул значимость данного события и отметил, что «народ Абхазии относится с большим уважением и симпатией к президенту России Владимиру Путину».



ТАСС пишет, что более 130 тысяч граждан Абхазии наряду с абхазским имеют и гражданство РФ. Ранее они принимали участие в голосовании на выборах президента и в Государственную думу РФ.

Ранее, когда Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах, Бжания сказал, что авторитет, опыт и лидерство президента РФ «необходимы для формирования справедливого многополярного мира, укрепления позиций глобального большинства». Он пожелал российскому президенту «крепости духа и сил в борьбе с глобальной несправедливостью».