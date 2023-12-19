После того как 7 декабря абхазский парламент сразу и в первом, и в окончательном чтениях принял по инициативе депутата Кана Кварчия поправки к закону «Об Актах гражданского состояния», в республике вновь, как в 2015 и 2020 годах, разгорелись споры. Одни в абхазском обществе были за то, чтобы позволить лицам грузинской национальности, среди предков которых были абхазы, сменить фамилии и национальность на абхазские и тем самым получить абхазские гражданство и паспорта, несмотря даже на наличие у них грузинских. Другие решительно возражали, опасаясь, что это создаст в абхазском этносе пятую колонну. При этом никаких опросов среди самих грузин (мегрелов) восточных районов Абхазии полемисты не проводили, такое ощущение, что их мнение даже не изучалось.

И вот нынче снова вспыхнула та же полемика. В понедельник 11 декабря на проведенном ветеранской организацией «Аруаа» круглом столе представители политической оппозиции высказали все те же опасения (хотя и Кан Кварчия тоже оппозиционер). В среду 13 декабря состоялась встреча президента Абхазия Аслана Бжания и руководителя администрации президента Абесалома Кварчия с председателем «Аруаа» Темуром Гулия. На встрече, как сообщала пресс-служба президента, обсуждались актуальные для государства и общества вопросы, в том числе и недавно принятые парламентом законы, регулирующие вопросы восстановления абхазской национальной принадлежности и фамилии. Президент еще раз подтвердил свою готовность обсуждать все вопросы, волнующие граждан страны, и вести открытый диалог.

А вчера, в понедельник 18 декабря, по инициативе комиссии Общественной палаты по межэтническим вопросам и интеграции жителей Гальского района в единое социальное пространство Республики Абхазия под председательством Давида Пилия состоялось пленарное заседание по обсуждению принятых парламентом поправок, позволяющих снять ограничения для тех, кто хочет восстановить абхазскую принадлежность и фамилию. По итогам обсуждения большинством голосов членами Общественной палаты было принято обращение, в котором, в частности, сказано о принятом парламентариями:

«…Общественная палата Республики Абхазия считает эти изменения давно назревшими и выражает свое удовлетворение по поводу их принятия. Это событие воспринято частью нашего общества неоднозначно, что вполне объяснимо, ведь тема национальных и фамильных преобразований достаточно щепетильна, касается тонкой сферы национального самосознания, которую в современных условиях неурегулированности грузино-абхазского конфликта и сложными геополитическими реалиями связывают с национальной безопасностью Республики Абхазия. Члены Общественной палаты Республики Абхазия уверены, что данный законодательный акт станет импульсом в деле восстановления исторической справедливости и предоставления лицам, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, являющихся этническими абхазами, прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность в результате трагических событий XIX-XX веков, права на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии… Данный правовой акт обеспечит правовую регламентацию интеграции лиц без гражданства, компактно проживающих на части территории Республики Абхазия, в современное политическое, социально-экономическое и этнокультурное пространство нашей страны, что, безусловно, будет способствовать укреплению национальной безопасности Республики Абхазия, ее дальнейшему развитию как независимого, правового, демократического государства».

То, что председатель «Конгресса народа Абхазии», член Общественной палаты Давид Пилия окажется застрельщиком в ОП поддержки парламентского решения 7 декабря, было совершенно ожидаемо, ибо он давно высказывается за необходимость возвращения гальцам абхазских гражданства и паспортов. Так, минувшим летом на встрече Палаты с президентом Асланом Бжания он говорил: «На исторических территориях Самурзакана проживали 92 тысячи человек до развала Советского Союза. На сегодняшний день в Восточной Абхазии проживают 55 тысяч самурзаканцев. Больше всего уезжает молодежь. В этом году школы в районе окончили 230 человек. Я очень сомневаюсь, что кто-то останется у нас, потому что соседняя страна имеет специальную программу. Со школьниками еще в период обучения связываются люди».

Также предсказуемо было, что общественный деятель Аслан Кобахия, который в 2013 году возглавлял парламентскую комиссию по проверке законности выдачи абхазских гражданства и паспортов жителям восточных районов, останется спустя десятилетие верен прежнему мнению. Вот что он сказал сейчас «Эху Кавказа»:

«По-любому я бы мог лекцию на эту тему прочитать. Потому что нет, наверное, в Абхазии политика, который больше меня занимался этой проблематикой. Как говорится, ночью разбуди… Я смотрел – думал, что они там новое что-то придумали. Но потом мне прислали документы, что они приняли… Ребята, ну вот мы просто в очередной раз открываем шлюзы. Знаете, то, что они сейчас предлагают, все это можно делать через комиссию при президенте. Есть такие полномочия у президента. В конце-то концов очень дозированно, по-государственному… И раньше главы районов этим занимались, сейчас загсы эти правами наделены… АбИГИ – все это очень размыто. И мне очень близок и понятен – есть такой Анзор Маршан. Он сделал заявление, четко вопросы задал: в какой армии они будут служить, абхазской или грузинской, и так далее. Если мы не способны на эти вопросы ответить в пользу абхазского государства, в пользу абхазской нации, мы должны сказать себе «стоп», этого делать нельзя. Пусть кто-нибудь ответит. Те, которые это принимали, или тот, кто должен это подписать, президент, если подпишет. Они должны на эти вопросы ответить, если ответственные политики. Я много работал на эту тему, десятки встреч были в Гальском районе. Не так это все просто, как преподносится. Не дай бог, если завтра война – сколько они батальонов поставят, и кто эти батальоны возглавит. Я вот этих депутатов, которые голосовали, послал бы командирами взводов, рот – чтобы они вместе с мингрельцами защищали границу Абхазии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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