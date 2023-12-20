Кобахидзе о выборах-2024: ни у кого не будет оснований критиковать власть

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» рассказал в эфире Общественного вещателя о реформах, осуществленных в избирательной системе страны. Во время парламентских выборов 2024 «ни у кого не будет оснований критиковать» власть, утверждает Ираклий Кобахидзе:

«Фундаментально меняются процедуры, вводится правило электронного голосования. Регистрация избирателей, а также голосование и подсчет голосов будет осуществляться в электронном виде, что является очень важным нововведением. Вы помните, что в день выборов были серьезные трудности, в том числе совершались человеческие ошибки, несбалансированные протоколы, 30-летняя проблема в избирательной истории нашей страны решается одним махом благодаря изменению законодательства».

Что касается предвыборного периода, Ираклий Кобахидзе предвещает два «горячих» месяца:

«Интенсивная предвыборная фаза продлится два месяца, сентябрь-октябрь, с июля избирательная кампания, вероятно, более-менее нагреется. За выборами может наблюдать каждый, если будут претензии, каждый сможет их предъявить, но мы обещаем обществу, что выборы пройдут должным образом, чтобы ни у кого не было повода их критиковать. Если будет какая-то критика, мы в любом случае готовы ответить, но мы несем ответственность за проведение честных, конкурентных выборов».

Председатель «Грузинской мечты» заявляет, что правящая партия ждет от оппозиции заявлений о непризнании выборов. Кобахидзе вспоминает предыдущее голосование, после которого, по его утверждениям, в «диверсионную кампанию» подключились даже некоторые послы:

«Не хочу сейчас называть имена, но в этой диверсионной кампании в различных формах, закулисно и публично были задействованы и конкретные дипломаты. Такие процессы больше не будут успешными. Хотел бы подчеркнуть, что отношение тех же дипломатов тоже изменилось, и я надеюсь, что эти отношения продолжатся. Мы видим, что сегодня подходы к нашей стране гораздо справедливее, чем даже два года назад».

При этом лидер правящей партии в очередной раз раскритиковал неправительственный сектор, выступающий на выборах в роли наблюдателей и выразил надежду на то, что «конкретные международные наблюдатели будут опираться на объективные данные, а не на слухи, которые были отражены в отчетах НПО».