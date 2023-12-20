Саакашвили призвал ЕНД создать «комитет политической активности и единства»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к основанной им партии, «Единому национальному движению» с призывом создать комитет политической активности и единства. Как отметил Саакашвили в ходе судебного процесса, во время включения по видеосвязи из клиники «Вивамеди», это должен быть политический консультативный орган, в котором будут генерироваться новые идеи. Комитет должны представлять 20-25 человек, сказал заключенный экс-президент:

«Нам нужна полная координация оппозиции, независимо от различных взглядов, без этой координации работа не делается. Сила в единстве! Я в этом абсолютно уверен. В комитет политической активности и единства должны войти председатель «Национального движения», председатель фракции, генеральный секретарь, председатель политсовета, а также известные общественности лица, Софо Джапаридзе, которая будет моим представителем в этом комитете».

Новая структура станет местом диалога, поиска консенсусов, свободной от бюрократии «переговорной», продолжает Михаил Саакашвили.

Подобное решение необходимо принять в преддверии парламентских выборов 2024, считает экс-президент.

«Мы знаем, каковы их (правящей партии) намерения, их намерение — остаться у власти любой ценой, но Европа означает смену правительства. Поэтому следующие выборы я представляю очень конкретно, в первую очередь они должны пройти при полной координации оппозиции. Это самые исторические выборы с 1990 года», – заявил Саакашвили.

Он также поздравил грузинский народ с предоставлением государству статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Хочу поздравить грузинский народ со статусом кандидата. Хочу сказать, что счет 1:0 в пользу грузинского народа, поскольку вы все прекрасно знаете, правительство сделало все, чтобы помешать нам получить этот статус. Они все время шли на провокации. Был принят российский «закон об агентах», который практически перекрыл нам путь в Евросоюз… Они будут постоянно саботировать наш путь. У грузинского народа есть два выхода – либо оставить их у власти, и тогда наша дорога в Европу продолжится без посторонней помощи, мы можем поскользнуться, либо они уйдут из правительства, и тогда Грузия быстрыми темпами пойдет в сторону Евросоюза», – заявил Саакашвили.

Отметим, что сегодня возобновился судебный процесс по делу о 7 ноября 2007 года. Государственное обвинение вменяет Михаилу Саакашвили массовый разгон митингующих, вторжение в телекомпанию «Имеди» и завладение принадлежащим бизнесмену Бадри Патаркацишвили имуществом преступным путем. Обвинение экс-президенту Грузии предъявлено по статье 333 УК Грузии, подразумевающей превышение служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц.