Глава МИД Тайваня надеется, что тайваньцы смогут посещать Грузию

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву призывает правительство Грузии упростить процедуру пересечения границы Грузии для тайваньских граждан.
Ву, отвечая на вопрос грузинской службы Радио Свобода, заявил, что у Тайваня нет «никаких практических, реальных, содержательных отношений с Грузией».
«Мы неоднократно пытались [общаться] с помощью бизнесменов или по другим каналам, но правительство Грузии не обращает внимания на Тайвань», — сказал он.
«Если они считают, что важно развивать экономические отношения, то им следует подумать о том, как допустить тайваньцев в Грузию таким образом, чтобы это было приемлемо для Европейского Союза. У нас безвизовый режим с ЕС, и тайваньцы считаются очень хорошими гражданами. Итак, если Грузия предоставит доступ тайваньцам, выдав визу, электронную визу или безвизовый режим, то я уверен, что отношения между Грузией и тайваньцами станут намного лучше. Тайваньский народ очень любят приключения и путешествия, и Грузия станет для них не только любимым местом отдыха, но и местом для ведения бизнеса», – добавил Джозеф Ву.
Официальный Тбилиси не только не признает Тайвань, но, в отличие от своих западных союзников и более чем 140 стран мира, в обычных обстоятельствах не позволяет тайваньским гражданам пересекать границу страны.
На горячей линии МИД Грузии журналисту грузинской службы Радио Свобода сказали, что гражданин Тайваня может приехать в Грузию, если у него есть паспорт или проездной документ, выданный Китайской Народной Республикой.
Напомним, что летом текущего года Грузия и КНР объявили об установлении отношений стратегического партнерства. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия твердо поддерживает принцип одного Китая. Кроме того, грузинские власти отменили визовый режим для граждан КНР.
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