В Грузии пополнили список лиц, «продвигающих российские интересы»

Платформа mona.ge, созданная грузинскими оппозиционными партиями «Дроа» и «Гирчи – больше свободы», расширила список людей, которые, по утверждению авторов сайта, продвигают российские интересы в стране.

В обновленный список вошли: бизнесмен Магале Брегвадзе; мэр Чиатуры Гиви Модебадзе; журналист телекомпании «Имеди» Цотне Гегечкори; лица, приближенные к Уче Мамацашвили – двоюродному брату миллиардера Бидзины Иванишвили – Александр Иванишвили, Нато Хаиндрава, Гиви Лебанидзе, Бека Кварацхелия, Георгий Микаберидзе и Николоз Чарквиани.

В списке также оказались председатель попечительского совета Общественного вещателя и директор вещателя - Васил Маглаперидзе и Тинатин Бердзенишвили. Они попали в список после закрытия на вещателе нескольких телепередач. Авторы некоторых из них обвинили руководство канала в принятии решения по политическому признаку. Среди прочих была закрыта и программа Давида Горгиладзе, неоднократно критиковавшего власти.