В Грузии сторонники «Альт-инфо» и священники сжигают флаги ЕС

Несколько священнослужителей Грузинской православной церкви и радикалов из группировки «Альт-инфо» в знак протеста сожгли флаги ЕС. Об этом пишут грузинская служба Радио Свобода и издание SOVA.

Ранее один из членов прокремлевского движения Лаша Шарухия сжег флаг Евросоюза, установленный на здании администрации в городе Мцхета. Шарухия арестовали, ему грозит лишение свободы сроком до шести лет по статье 187 УК Грузии – повреждение или уничтожение вещи.

В ответ на это сторонники и члены «Альт-инфо», а также священнослужители развернули протестную кампанию – они демонстративно жгут флаги ЕС, снимают это на видео и распространяют кадры в соцсетях. Радикалы требуют освободить Лашу Шарухия, в противном случае грозятся снова устроить беспорядки.

В МВД Грузии оппозиционному каналу ТВ «Пирвели» сообщили, что все участники этой кампании с сожжением флагов Евросоюза будут идентифицированы и в отношении этих лиц будут приняты «предусмотренные законом меры».

Лидер «Альт-инфо»Кока Моргошия заявил, что флаг ЕС «ассоциируется с безнравственным поведением» и что сотни людей уже присоединились «стихийно» к этой кампании.

«У всех протест. Выражаем солидарность. Мы всячески попытаемся, чтобы из-за этого бреда человека не заключили в тюрьму. Люди своевольно спланировали и осуществили этот протест - каждую минуту распространяются новые кадры этого. Это охватит всю страну, и это можно только приветствовать, на мой взгляд. Это бред - как можно из-за сожжения флага человека отправлять в тюрьму?! В то время как те, кого надо арестовать, сидят в парламенте страны!», – заявил Моргошия.

Это – не первый случай сожжения флага ЕС радикалами. В марте 2023 года они сорвали флаг Евросоюза у здания парламента, разорвали его и подожгли. А в июне 2022 года они сожгли его на акции против мероприятий в рамках Tbilisi Pride, направленных на защиту прав ЛГБТ-сообщества.

За повреждение флагов ЕС, международных организаций и стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения, вывешенных возле зданий государственных учреждений, предусмотрен штраф в размере 1000 лари (почти 400 долларов по действующему курсу).