Грузия идет в ЕС, сжигая за собой флаги

Правительство Грузии вынуждено оправдываться перед международными партнерами за действия радикалов 5 и 6 июля. Причем делать это приходится не дистанционно – в Тбилиси приехал еврокомиссар по политике соседства.

Третий флаг за три дня – перед парламентом Грузии вновь развевается знамя Евросоюза. На место символ европейского выбора страны водрузил лично председатель высшего законодательного органа Каха Кучава. О чем поспешил отчитаться в своем Twitter:

«Грузия твердо придерживается своего ценностного выбора – европейской интеграции, поскольку флаг Евросоюза реет перед парламентом Грузии!»

При этом Кучава добавил, что граждане Грузии должны помнить, что «у всех нас одна родина, история, традиции и религия, которая не имеют ничего общего с насилием».

Ничего общего, кроме событий 5 и 6 июля. Звездно-синее полотнище за эти два дня дважды успело побывать в руках радикалов, и оба раза это заканчивалось его сожжением. Некоторые уже иронизируют, что властям Грузии повезло, что запасы символики не иссякли. Действительно, утренняя церемония восстановления статус-кво оказалась как нельзя вовремя. Прибывший в Тбилиси еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархели оценил жест. Или сделал вид, что жест оценен:

«Хочу отреагировать на события, которые произошли в стране вчера и позавчера. Мы обсудили этот вопрос с премьер-министром. Думаю, я буду говорить и от его имени, когда скажу, что насилию нет места, насилие ничего не порождает. Мы хотим, чтобы все уважали свободу. Мы хотим увидеть, как будут развиваться события и процессы. И, конечно, я также очень рад тому, что, придя в парламент, увидел, что флаг ЕС вновь развевается там, где должен был быть».

Премьер Ираклий Гарибашвили поспешил заверить еврокомиссара, что «Грузия является страной великой культуры и цивилизации», и свалил ответственность за «инцидент, который не должен бросать тень на всю нацию», на происки политических оппонентов и злопыхателей:

«Что касается упомянутых вами неприятных и жестоких фактов, я публично осудил их, господин комиссар. Конечно, насилие в любой форме, особенно насилие в отношении журналистов, категорически неприемлемо. Это неслыханный факт, и это, конечно, не в интересах ни правительства, ни церкви, ни нашего народа, ни нашей страны. Это может быть, к сожалению, в интересах враждебного нам государства или какой-то деструктивной оппозиции».

Гарибашвили тут же пообещал господину Вархели, что «дорога Грузии в ЕС необратима», а все граждане будут «защищены законом и Конституцией». На том, почему эти же самые граждане 5 июля оказались не защищены ни законом, ни Конституцией, ни правоохранительными органами, Гарибашвили заострять внимание не стал.

Впрочем, далеко не все в ЕС удовлетворились обещаниями главы правительства. Курирующие Грузию члены Европарламента Марина Кальюранд, Виола фон Крамон и Свен Миксер выступили с совместным заявлением, в котором напомнили грузинским властям о критериях вступления страны в ЕС:

«Власти Грузии громко заявили о намерении официально подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. В связи с этим мы хотели бы напомнить им, что предварительные условия для вступления в ЕС, известные как «Копенгагенские критерии», подразумевают, среди прочего, наличие в стране стабильных институтов, обеспечивающих демократию, верховенство закона, уважение прав человека и меньшинств. Мы ожидаем, что грузинские власти привлекут виновных в вышеупомянутых нападениях к ответственности в полном соответствии с законом».

Не остались в стороне и США. Уже высказывавшийся по поводу беспорядков в Тбилиси представитель Госдепартамента Нед Прайс вновь вернулся к этой теме:

«Грузины, как и любой другой народ в мире, имеют право выражать свои взгляды, даже если эти взгляды непопулярны или противоречивы в определенных контекстах. Мы хотели бы напомнить политическим лидерам Грузии, правоохранительным органам и другим ведомствам об их обязанности защищать всех, кто осуществляет свои конституционные права, защищать журналистов, которые реализуют свое право на свободу прессы, и публично осуждать насилие».

Последний пункт власти выполняют неукоснительно. Все более или менее заметные представители «Грузинской мечты» осудили насилие и постарались максимально дистанцироваться от участников беспорядков и по возможности дистанцировать Грузинскую православную церковь. Но представители оппозиции на встрече с еврокомиссаром призвали того не поддаваться на попытки «Грузинской мечты» переложить ответственность:

«Мы начали разговор с инцидента с сожжением флага ЕС, который он (Оливер Вархели) назвал очень неприятным. Я подняла вопрос о насилии, имевшем место 5 июля, когда было ранено 55 человек, из них 53 – представители СМИ. За это задержаны всего семь человек. Причем большинство в административном порядке. Это было организованное насилие. Мы слышали призывы к этому, в том числе и от духовенства. Мы помним, как быстро власти возбудили уголовные дела против оппозиции после событий 20 июня (2019 года), а теперь они никак не реагируют на насилие со стороны этих организованных групп. Самый прискорбный факт заключается в том, что, когда мы говорим, что Грузия должна занять достойное место в Европе, правительство поощряет подобные действия, которые организует духовенство. В этом участвует патриархат. Это сценарий, который нравится Путину, и он является частью гибридной войны», – заявила одна из лидеров «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.

Директор центра европейских исследований при Грузинском фонде стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили считает, что последние события показали, что дело не в том, что кому-то не нравится ЛГБТ, а в том, что кое-кому не нравится направление, в котором движется страна:

«Россия давно преследует цель – подорвать имидж Евросоюза и оторвать грузинское население от интеграции с ЕС. Для радикальных групп вопрос ЛГБТ – вторичен. Это для них лишь один из поводов. А причина в другом – они не хотят, чтобы Грузия шла в направлении евроатлантической интеграции. Они хотят максимально приостановить этот процесс».

При этом наблюдатели считают заверения грузинских властей в том, что «Грузинская мечта» твердо привержена евроатлантическому курсу, не отвечающими реальным действиям, которые осуществляет партия власти. Практически полное отсутствие своевременного реагирования на события 5 июля говорит как минимум о том, что власти не собираются жестко пресекать деятельность радикальных групп, часть из которых прочно аффилирована с Россией.