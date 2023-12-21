Партия «За Грузию» требует вернуть Саакашвили в тюрьму

Партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» требует вернуть в тюрьму третьего президента страну Михаила Саакашвили. Член партии Михаил Даушвили назвал прибывание экс-главы государства в клинике «Вивамеди» спектаклем «Грузинской мечты», и обвинил партию власти в использовании суда «для достижения собственных предвыборных пиар-целей»:

«Хотим проинформировать общественность о том, что проводится спецоперация по спасению «Национального движения», организованная «Мечтой» и которая осуществляется с помощью санкционированной за коррупцию судебной системы Чинчаладзе-Мурусидзе. Михаил Саакашвили, которого обвиняют в злоупотреблении властью <>, вчера на заседание суда, из палаты, в прямом эфире вел партийное собрание, давал поручения, организовывал новый план «Национального движения»... говорил об обстоятельствах, которые не имеют никакого отношения к уголовному делу, на что он не имеет права».

Последнее выступление Михаила Саакашвили на судебном процессе Михаил Даушвили назвал «трансляцией предвыборной кампании Саакашвили»:

«Иностранный гражданин, заключенный в палате, полноценно участвует в общегосударственных политических процессах, что закон запрещает, но это ему не запрещает «Мечта», более того дает право на это. Это не первый случай, это кампания, цель которой, с одной стороны, спасти распавшееся «Национальное движение» к выборам 2024 года, а с другой – запугать граждан Грузии «Национальным движением» и Саакашвили».

Партия призывает «Грузинскую мечту» «не использовать суд для достижения собственных предвыборных целей», а также «обеспечить соблюдение грузинского законодательства и не давать права вмешиваться и участвовать во внутриполитических процессах страны гражданину иностранного государства».

Некоторые оппозиционеры, в том числе лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия и представитель «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе раскритиковали инициативу партии «За Грузию».

«Лидеры партии – не врачи, они не имеют права говорить о здоровье человека. То, в каком состоянии был Михаил Саакашвили, хорошо видно из заключений совета врачей Народного защитника», – говорит Роман Гоциридзе.