Михаил Саакашвили призвал из больничной палаты оппозицию к единству, предложив вместе с «Национальным движением» создать «Комитет единства». Впрочем, подавляющее большинство оппозиции не поддержало этот призыв. Кто-то счел это очередной попыткой вовлечь небольшие партии в кампанию ЕНД, кто-то и вовсе обвинил экс-президента в помощи «Грузинской мечте».

Одновременно с судебным заседанием Михаила Саакашвили многочисленная группа «Национального движения» собрались у Тбилисского городского суда и провела митинг в поддержку экс-президента.

Завтра день рождения Михаила Саакашвили, поэтому в прямом видеовключении из больничной палаты он предстал в праздничном наряде с элементами украинской национальной одежды. В своей получасовой речи Саакашвили затронул множество тем, главной из которых была подготовка к парламентским выборам.

Грузия станет полноправным членом Евросоюза через четыре года после смены власти, заявил он, и предложил создать широкую коалицию вокруг ЕНД, которая победит на выборах со значительным отрывом.

«Без координации ничего не выйдет, сила в единстве, и я в этом абсолютно уверен. Также я хотел бы предложить оппозиции вместе с «Национальным движением» создать комитет политической активности и единства, как в Америке. В него должны войти председатель «Национального движения», председатель фракции, генсек, председатель политсовета, а также известные обществу люди. Необязательно, чтобы это были члены «Национального движения». Комитет должен стать местом для генерации идей, гибкой, свободной от всякой бюрократии структурой национального согласия, если угодно, политическим форумом, который путем консенсуса будет разрабатывать новые идеи национального согласия и быть местом диалога с другими силами. Я готов присоединиться к этому комитету», – сказал он.

По словам Саакашвили, на первом этапе в состав комитета должны войти 20-25 человек. По его словам, если по этому поводу будет принято совместное решение, возможно, будет избран председатель комитета.

По мнению члена политсовета «Нацдвижения» Лаши Парулава, уголовные дела против Михаила Саакашвили имеют политическую подоплеку, а его свобода является необходимым условием интеграции страны в Евросоюз.

«Судебный клан Грузии находится под санкциями США, а Отар Парцхаладзе, состряпавший ложное обвинение во время своего пребывания на посту прокурора, объявлен российским шпионом. Михаил Саакашвили – политзаключенный, жертва политической расправы. Именно благодаря Михаилу Саакашвили государство посредством реформ проложило стране путь в Евросоюз, и мы получили статус кандидата», – заявил политик.

В правящей партии раскритиковали инициативы экс-президента. По словам председателя комитета по правам человека Михаила Сарджвеладзе, мысли и лозунги Саакашвили оторваны от реальности:

«Наверное, громкие заявления Саакашвили следует воспринимать как шутку, все прекрасно осведомлены, кто и что делал у нас на европейском направлении. Если он считает фиктивные реформы и многие провалы страны, произошедшие во время его правления, успешным шагом в сторону Европы, то это его проблема. В Грузии прекрасно помнят, что с теми тюрьмами и с тем репрессивным аппаратом госуправления мы бы никогда не вошли в Евросоюз. Учитывая состояние прав человека в Грузии до 1 октября 2012 года, получить статус кандидата было бы невозможно. Более того, мы не смогли бы ни добиться визовой либерализации, ни подписать соглашение об ассоциации», – подчеркнул Сарджвеладзе.

Из оппозиции идею Саакашвили поддержал лишь входящий в общую платформу с «Нацдвижением» лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Остальные либо проигнорировали инициативу, либо раскритиковали ее. К примеру, один из лидеров «Лело» Ираклий Купрадзе заявил, что его партия не собирается присоединяться к инициативе Саакашвили:

«Лело» никогда не участвовало в коалициях и не собирается участвовать в них в будущем. Это вполне четкое решение нашего политсовета».

В свою очередь, депутат от партии «За Грузию» Михаил Даушвили считает, что своими непродуманными действиями лидеры ЕНД разобщают оппозицию, повышая шансы власти на победу.

«Нам неинтересно, что происходит в «Национальном движении». Для нас важно, чтобы они не укрепляли «Грузинскую мечту» и не становились ее партнерами. Что за генератор идей?! Пусть спустятся на землю и пусть говорят о том, что реально. Необходимо понимать, что для наших граждан «Национальное движение» – это политическая сила прошлого, и они должны это понять и смириться. Эту партию надо расформировать, в такой форме существование этой политической силы лишено смысла», – заявил Михаил Даушвили.

Представитель фракции «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе высказал свои соображения на сей счет:

«Это новое предложение, и непонятно, какая судьба его постигнет в будущем, посмотрим. А по сути, это призыв к малочисленным партиям влиться в ряды "Нацдвижения"».

В свою очередь, представитель «Европейской Грузии» Акакий Бобохидзе счел затею лишенной содержания.

На фоне дискуссии политиков очередное судебное заседание по делу Михаила Саакашвили продолжалось без главного обвиняемого. Гособвинение обвиняет экс-президента в массовом избиении протестующих 7 ноября 2007 года и захвате телеканала «Имеди».

Предъявленное обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

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