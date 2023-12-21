В Кахабахе проходит «исторический  матч» Кубка Азербайджана

В бывшей столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, городе Ханкенди (армянское название – Степанакерт) проходит матч Кубка Азербайджана по футболу.

Футбольный клуб «Карабах» играет с представителем первой лиги – клубом «МОИК». В составе «Карабаха» выступает грузинский вратарь Лука Гугешашвили.

На стадион прибыли сотни болельщиков из Баку и других регионов страны, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Выступая перед собравшимися, Алиев сказал, что проведение футбольного матча «имеет огромный смысл».

«Армения, которая в течение 30 лет держала город под оккупацией, считала, что это будет вечно. Однако, мы – славная армия Азербайджана, доказали Армении и всему миру, что Карабах является нашей исконной территорией. Хозяевами этой земли являемся именно мы – народ Азербайджана. Мы должны были сюда вернуться, и мы вернулись», – сказал Алиев.

По его словам, «вся символика сепаратизма была выброшена на свалку истории».

Ранее на стадионе провели подготовительные работы, обновили сидения на трибунах. На одной из трибун за воротами большими буквами написано «Карабах – это Азербайджан!», а на другой – «Ханкенди».

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длился с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».

За период вооруженного конфликта 1988–1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.

После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения была размещена миротворческая миссия России.

После этого Азербайджан начал блокаду районов Карабаха, населенных этническими армянами: на единственной дороге были установлены блокпосты, которые не пропускали в регион никакие грузы, в том числе продовольствие и гуманитарную помощь. Жители армянских районов Карабаха сообщали о голоде.

19 сентября 2023 года Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в районах Карабаха, населенных этническими армянами: она закончилась капитуляцией властей самопровозглашенной республики. 28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с первого января 2024 года и роспуске госучреждений. Десятки тысяч жителей региона выехали в Армению.

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