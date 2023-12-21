Директор тбилисского зоопарка рассказал о гибели животных из-за пиротехники

За последние пять лет в тбилисском зоопарке из-за использования пиротехники погибли два животных, сообщил на пресс-конференции директор зоопарка Зураб Гуриелидзе.

«Внезапный шум, сопровождающийся вспышкой, непонятен для животных, поэтому очень опасен для них. Что касается изменения поведения, то оно проявляется по-разному, в зависимости от животного. В некоторых случаях они пытаются укрыться, в других начинают бегать в разном направлении. Особенно это опасно для копытных животных. Это крупные животные с большим весом. Часто происходит так, что животные получают травмы и даже могут погибнуть. Это одна из проблем. Вторая — стресс, который у животных выражается по-разному. В некоторых случаях могут развиться различные серьезные заболевания. Это может обнаружиться не сразу, а через несколько дней, и любое вмешательство может быть поздним», – заявил Зураб Гуриелидзе.

В результате применения пиротехники в последние годы в зоопарке погибли две антилопы разных видов, заявил директор зоопарка.

«Одна погибла от сердечного приступа, вторую затоптали другие животные», – сказал Гуриелидзе.

Ранее в парламентской оппозиции предложили запретить определенные виды пиротехники, однако в правящей партии воздержались от поддержки данной инициативы, пообещав представить собственный законопроект в 2024 году.