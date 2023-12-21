Дело Инала Джабиева: Марат Хугаев прекратил голодовку

Подозреваемый по делу о смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева, экс- сотрудник криминальной милиции Марат Хугаев прекратил голодовку и начал принимать пищу и воду. Об этом сообщил начальник медсанчасти отдела Управления исполнения наказаний Виталий Джиоев.

Хугаев объявил голодовку 14 ноября. Из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в цхинвальский республиканский медцентр (РММЦ) с панкреатитом, воспалением поджелудочной железы.

«С ним неоднократно проводились беседы, ему разъяснялось, что если он не будет принимать пищу и воду, то впоследствии у него могут быть серьезные проблемы со здоровьем. В итоге, в РММЦ он начал питаться», – отметил Джиоев.

По его словам, Марат Хугаев выписан из больницы 15 декабря в удовлетворительном состоянии.