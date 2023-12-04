В Цхинвальском городском суде сегодня состоялось открытое заседание по делу Инала Джабиева. Подозреваемым Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву были зачитаны обвинительные приговоры. Все четверо не признают вину. Рассмотрение уголовного дела продолжится 5 декабря.

В Цхинвальском городском суде возобновились слушания по делу об убийстве Инала Джабиева. Более года назад оно было направлено судом в прокуратуру на доследование. За два с лишним часа судебного заседания были зачитаны обвинительные заключения четырех подсудимых. Всего на скамье подсудимых – восемь бывших сотрудников МВД республики.

Сегодня в зале суда не было одного из обвиняемых – Марата Хугаева. Вчера он был госпитализирован в югоосетинский Республиканский многопрофильный медицинский центр после голодовки, которую объявил 15 ноября. 28 ноября Хугаев перешел на сухую голодовку. Его адвокат Карина Кочиева говорит, что состояние ее подзащитного стабильно тяжелое. Также она рассказала «Эху Кавказа» о причинах голодовки.

«Хугаев в 2020 году [в день смерти Джабиева] был в отпуске. Его вообще на работе не было. Почему-то органы предварительного следствия взяли и привлекли его в качестве обвиняемого. Пока был свидетель, подозреваемый, потом обвиняемый. Он действительно содержится незаконно. Это крик души Хугаева, потому что его никто не слышит», – говорит Карина Кочиева.

Мадина Джуссоева, мать Марата Хугаева рассказала, что посетила сына в больнице:

«Его состояние плохое, он очень бледен и слаб. Ему ставят капельницы. Я не знаю, до каких пор он будет голодать, я ему говорила, чтобы он прекратил голодовку, но он не согласился».

Защита не возражала против проведения судебного заседания в отсутствие Хугаева. Прокурор Цхинвальского городского суда Марат Сиукаев зачитал четыре обвинительных заключения из восьми.

По версии следствия, в ходе допроса в отсутствие реальных доказательств Джабиева склоняли к признанию в покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева. При этом к задержанному применялось физическое и психологическое насилие как обвиняемыми, так и некими «неустановленными следствием лицами».

Большинство деталей того, что происходило все пять дней заключения Джабиева, стало известно от других двоих потерпевших – Константина Цховребова и Герсана Кулумбегова. Они также были задержаны и подвергались избиениям, которые прекратились только после смерти Джабиева. Все обвинительные заключения, которые сегодня были представлены в суде, похожи по содержанию:

«… совершили в отношении Джабиева Инала Сергеевича 1990 года рождения действия, явно выходящие за пределы их полномочий с применением насилия, которые повлекли по неосторожности наступление тяжких последствий в виде смерти потерпевшего Джабиева, привели к существенному нарушению прав и законных интересов граждан, а также установленных законом интересов общества и государства, нарушили установленный порядок деятельности правоохранительных органов и подорвали доверие населения к органам МВД и правоохранительной системе республики в целом».

Четверо подсудимых – Ирбег Сланов, Сергей Козонов, Заур Гогичаев и Алан Багаев не согласились с обвинениями и не признали свою вину. Коллегия судей Цхинвальского городского суда во главе с Оксаной Кокоевой объявила перерыв до завтрашнего дня.

Напомним, что Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД Игоря Наниева.

В марте прокуратура сообщила об окончании предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному по факту смерти Джабиева. В ходе доследования уголовные дела были возбуждены и в отношении бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева, а также бывшего генерального прокурора Урузмага Джагаева. Обоим бывшим высокопоставленным чиновникам предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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