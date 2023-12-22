В Бакуриани начался этап Кубка мира по лыжному спорту

В Бакуриани под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) проходит этап Кубка мира в дисциплине могул (один из видов лыжного фристайла).

В международном соревновании принимают участие 90 спортсменов из 16 стран мира (США, Канада, Австрия, Франция, Швейцария, Австралия, Швеция, Китай, Казахстан, Япония, Южная Корея, Испания, Италия, Германия, Финляндия, Нидерланды), среди них топ-10 лучших спортсменов мира.

В центре внимания соревнований – действующие лидеры чемпионата мира: Джакара Энтони (Австралия) и Микаэль Кингсбери (Канада), которые доминируют в рейтинге.

Кингсбери приехал в Грузию в качестве действующего двукратного чемпиона мира.Что касается Энтони, в прошлом году она добилась меньших успехов, однако заявила о намерении укрепить свое место в рейтинге Кубка мира.

В женских соревнованиях также выступают известные спортсменки Рино Янагимото (Япония) и Оливия Гьяччо (США). Последняя – лидер сильнейшей команды США и входит в топ-10 Чемпионата мира.

Сегодня первый день чемпионата в дисциплине могул, который продолжится и 23 декабря. Прямая трансляция турнира проходит в 17 странах.