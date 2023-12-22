Михаил Саакашвили: «Я и так в тюрьме»

Бывший президент Грузии отреагировал на требование партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» вернуть его в пенитенциарное учреждение. На своей страничке в соцсети Facebook Михаил Саакашвили написал:

«Вчера пара совершенно лишенных человечности существ в парламенте потребовала, чтобы меня немедленно перевели в тюрьму, по причине моего участия в «судебном» заседании. Оказывается, я посмел говорить о политике на политическом (от начала и до конца) судебном процессе, да к тому мне зачли за большой грех несколько фраз на украинском языке».

Михаил Саакашвили напоминает, что он до сих пор находится в заключении:

«Я и так в тюрьме, проводя больше года в бескислородном пространстве, в которое не попадает солнечный свет и в котором невозможно прогуливаться. Здесь у меня крайне ограниченные контакты, и единственный человек, которого я могу регулярно видеть – это моя мать, которая приносит мне еду – после того, как в тюрьме мне поставили диагноз «отравление тяжелыми металлами»».

Экс-президент уверен, что несмотря на способность говорить, «80% симптомов никуда не делись»:

«Главный источник раздражения этого существа в том, что я обрел способность говорить, и меня хотят перевести в Руставскую тюрьму именно потому, что там, в условиях крайне ограниченного медицинского внимания, велика вероятность резкого ухудшения моего состояния и возврата к состоянию, в котором я находился несколько месяцев назад. Короче говоря, они хотят, чтобы у меня отняли возможность пообщаться с избирателями (по-другому нельзя объяснить этот порыв). Они не могут не знать, что администрация будет обязана доставлять меня из руставской тюрьмы в суд, а там я смогу говорить еще свободнее, но они возлагают большие надежды на то, что я заболею и у меня не будет ни до чего дела, или думают, что, на их счастье, я умру».

При этом экс-президент призвал своих сторонников написать свое мнение по данному вопросу на страничках в соцсетях тех, что призывает власти вернуть его в тюрьму.