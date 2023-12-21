Очередной призыв Михаила Саакашвили к объединению усилий оппозиции вызвал в ее рядах новые разногласия. В партии Георгия Гахария считают, что предвыборная кампания бывшего президента нарушает законодательство и его следует вернуть из клиники в тюрьму. Другие представители оппозиции и власть партию экс-премьера в этом не поддержали.

День рождения Михаила Саакашвили его сторонники отметили у клиники «Вивамеди», куда пришли с цветами и флагами Грузии и ЕС.

Но не все поздравили экс-президента. Его призыв к координации политической деятельности оппозиции понравился не всем. Пока ни одна партия не высказала готовности к участию в таком формате. А в партии экс-премьера Георгия Гахария сегодня призвали правящую «Грузинскую мечту» перевести экс-президента из клиники в тюрьму и запретить ему участвовать в избирательной кампании. С аргументами партии «За Грузию» журналистов ознакомил депутат Михаил Даушвили:

«Михаил Саакашвили, которого обвиняют в превышении служебных полномочий, выступая на заседании суда, из палаты провел партийное собрание в прямом эфире, давал поручения, согласовал планы воссоединения «Национального движения». То есть он рассказал об обстоятельствах, которые не имели никакого отношения к рассматриваемому уголовному делу, что запрещено уголовным законодательством Грузии. Получается, что подсудимый гражданин другого государства полноценно участвует в общегосударственных политических процессах, что поощряется «Грузинской мечтой» через подконтрольные СМИ. Это не первое агитационное мероприятие, цель которого, с одной стороны, предотвратить распад «Нацдвижения» к выборам 2024 года, а с другой – запугать граждан Грузии возвращением Саакашвили и его партии. Мы призываем «Мечту» прекратить этот предвыборный спектакль, не использовать суд для достижения собственных предвыборных целей и перевести Михаила Саакашвили в пенитенциарное учреждение – хотя бы после Нового года», – заявил Михаил Даушвили.

В «Грузинской мечте» посчитали, что подобные заявления дискредитируют власть. По словам вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, перевод Саакашвили в тюремную камеру не является делом политиков:

«Оппозиция пытается создать у иностранных партнеров ощущение, что перевод заключенных из одного учреждения в другое в Грузии является предметом политической дискуссии и такие решения принимаются на уровне призывов, что наносит вред имиджу страны, и, по всей видимости, в этом и кроется истинный смысл заявления. Решения о переводе осужденных принимают не политики, а органы правопорядка, отвечающие за права находящихся под стражей», – парировал Талаквадзе.

Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что Саакашвили давно здоров, и его перевод в тюрьму является лишь вопросом времени.

«У него никогда не было никаких проблем со здоровьем. Он спекулировал этим, ведя информационную войну против страны, будто у него проблемы со здоровьем. Его сторонники и члены семьи говорили, что он болен всеми болезнями света. На самом деле этот человек просто сидел на диете. Он в отличной форме, выглядит хорошо. Вероятно, соответствующее ведомство примет решение», – сказал Каладзе.

Депутат от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе считает, что медицинские заключения – не дело политиков:

«Это вредная и очень плохая предвыборная позиция – «Ни «мечта», ни ЕНД». На самом деле, перевод в тюрьму Саакашвили, имеющего проблемы со здоровьем, будет сопровождаться тяжелыми эксцессами и ростом напряжения в стране. Если власть сменится, нам придется сотрудничать и с «Национальным движением», и с партией Гахария, и всей оппозицией. Сегодняшнее заявление разобщает нас и льет воду на мельницу «Грузинской мечты». Лидеры партии не врачи, они не имеют права говорить о здоровье человека. Состояние здоровья Михаила Саакашвили хорошо видно из заключений Совета врачей Народного защитника», – заявил Гоциридзе.

С этим в целом согласны в «Гирчи». По мнению Яго Хвичия, перевод Саакашвили в тюрьму не дело политиков.

«Я думаю, это не наше дело, политиков, решать, переводить заключенного из одного учреждения в другое и где он будет отбывать наказание. Такому энергичному человеку и так тяжело за решеткой, поэтому делать заявления, что с ним все в порядке, неубедительно. Пребывание любого человека в тюрьме – это трагедия. Я не думаю, что правильно добивать его в таком состоянии», – сказал Яго Хвичия.

В свою очередь, позицию партии бывшего премьера «Грузинской мечты» в «Нацдвижении» считают заказом власти. В партии считают, что требовать перевода осужденного в день его рождения является нарушением элементарной этики. В ЕНД Гахария припомнили разгон антироссийского митинга, в ходе которого несколько человек лишились зрения. По мнению лидера фракции Тинатин Бокучава, бывший премьер отрабатывает прямой заказ Кремля – по отстранению Михаила Саакашвили от политической деятельности.

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