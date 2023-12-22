В Цхинвали вслед за Москвой отменили фейерверки на Новый год

В Цхинвали отменили фейерверки на новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

«В связи с проведением специальной военной операции, все пиротехнические шоу, запланированные администрацией Цхинвала на новогодние праздники, будут отменены», – говорится в сообщении.

Об отмене салютов в новогоднюю ночь и на Рождество 21 декабря сообщили в Москве.

«Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — сказали ТАСС в московской мэрии.