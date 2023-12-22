В Цхинвали вслед за Москвой отменили фейерверки на Новый год

В Цхинвали отменили фейерверки на новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.
«В связи с проведением специальной военной операции, все пиротехнические шоу, запланированные администрацией Цхинвала на новогодние праздники, будут отменены», – говорится в сообщении.
Об отмене салютов в новогоднюю ночь и на Рождество 21 декабря сообщили в Москве.
«Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — сказали ТАСС в московской мэрии.
- Ранее в Министерстве культуры самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили, что главную елку откроют 25 декабря на цхинвальской Театральной площади, а в ночь на Новый год пройдет праздничный концерт.
- 3, 4 и 5 января в югоосетинском Госдрамтеатре покажут интерактивный спектакль для детей «Новогодняя сказка». В Цхинвали также проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление елки.
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