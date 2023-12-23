Мамука Хазарадзе: Старым партиям и старому менталитету нужно положить конец!

«В этой стране старым партиям и старому менталитету нужно положить конец! Реальной альтернативой этому являемся мы - партия «Лело», - заявил один из лидеров «Лело» Мамука Хазарадзе на втором съезде партии, передает «ИнтерпрессНьюс».

Как отметил Хазарадзе, ответственность должна взять на себя партия «Лело». Вместе с тем, Хазарадзе пояснил, какие шаги предпримет партия, чтобы остановить действия России в Грузии.

«Я хочу рассказать вам, что значит быть альтернативой и что значит служить своему народу. Мы написали план Маршалла 3 года назад. Очень подробный, очень понятный и такой, который нужен нашей стране как воздух. Обновленная его версия будет представлена в следующем году, но я выделю четыре основных вопроса, которые имеют первостепенное значение и должны быть осуществлены для этой страны. Этот законопроект был заблокирован «Грузинской мечтой».

Первый пункт заключается в том, что закон заново вводит строгие визовые требования для россиян, чтобы они не наводнили Грузию. 2. Право россиян на работу в Грузии должно быть ограничено, нам нужно больше рабочих мест для грузин. 3. Нужно, чтобы ни один россиянин не мог покупать нашу землю, пока Россия является оккупантом. 4. Запретить ввоз в Грузию и регистрацию здесь автомобилей с российскими номерами. 5. Мы запретим участие российских компаний в государственных тендерах. «Грузинская мечта» отправляет в Москву миллионы, взятые у наших налогоплательщиков, и мы должны это остановить. 6. Мы введем дополнительные налоги на российский бизнес и присоединимся к санкциям ЕС против России, чтобы заставить Россию заплатить цену за вторжение в другие страны. 7. Мы запретим деятельность российских фондов в Грузии, что является частью российского плана дезинформации и оккупации. 8. Мы запретим вещание российских телеканалов в Грузии. 9. Мы незамедлительно прекратим прямое авиасообщение с Россией», - заявил Хазарадзе, отметив, что «Лело» обязательно придаст инициативе силу закона.

Также на съезде выступил один из лидеров «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе. По его словам, страна должна быстро предпринять шаги на пути интеграции в ЕС, поскольку это означает безопасность, благополучие, сохранение идентичности и веры.

«Сейчас «Грузинская мечта» пытается вернуть нас в пропасть, из которой мы выбрались. Мы хотим занять достойное место в европейской семье, привнести свой неповторимый характер, свою идентичность в европейскую семью, где их будут очень оберегать. Мы хотим стать членом такого единства, где все равны, все независимы и неповторимы. Такой семьей является европейская семья. Мы берем на себя обязательство, что после отстранения «Грузинской мечты» от власти мы быстро начнем переговоры о вступлении в Европейский союз и станем частью самой первой волны расширения ЕС! Мы берем на себя полную ответственность за это обязательство!» - заявил Бадри Джапаридзе.