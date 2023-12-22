Грузинская оппозиция пытается одновременно дистанцироваться от «Нацдвижения» и избежать сходства позиций с партией власти. Пока поиски собственной идентичности даются ей без особого успеха, полагают наблюдатели. По их мнению, в выигрыше от этого остается «Грузинская мечта».

Сегодня председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе рассказал о предвыборных планах партии. По его словам, намечается реорганизация политсовета, который сократится с 21 до 15 членов, и это будет утверждено на съезде партии 30 декабря. Отвечая на вопросы журналистов, партийный лидер предсказал оппозиции сокрушительное поражение на выборах в 2024 году в связи с тотальной оторванностью от реальности:

«У них нет ресурсов, чтобы вернуть себе власть путем выборов. В конечном счете, для победы на выборах и для давления улицы нужен один и тот же ресурс – поддержка народа. Когда люди вас не поддерживают, естественно, вы не сможете выиграть выборы или организовать революцию. Поэтому любые планы оппозиции обречены на фиаско».

Также Кобахидзе прокомментировал инициативу партии Георгия Гахария о переводе Михаила Саакашвили из больницы в тюремную камеру, чтобы не допустить его участия в предвыборной кампании, поскольку, как сказано в заявлении партии, «подсудимый гражданин другого государства не имеет права полноправно участвовать в общегосударственных политических процессах, а именно это поощряется «Грузинской мечтой» через подконтрольные СМИ».

По мнению лидера «Грузинской мечты», «Нацдвижение» и «За Грузию» выступают единым фронтом против власти, поэтому разговоры об их противостоянии являются образцом неудачной саморекламы.

«Они думают, что, если они отделятся друг от друга в плане пиара, это повысит их политические шансы. Это вызывает улыбку по простой причине: эти две партии создали коалицию в четырех муниципалитетах. В таких условиях, конечно, их альянс не может быть прикрыт пиар-ходами. Что касается инициативы Михаила Саакашвили о формировании единой коалиции, то, думаю, это не от хорошей жизни. Рейтинг их партии опустился ниже 20%, где-то в районе 15%, я не знаю, что еще сказать на эту тему, конечно, это все несерьезно», – отметил Кобахидзе.

Тезисы лидера развили другие видные представители «Грузинской мечты». По словам депутата Ираклия Кадагишвили, требование перевода Саакашвили в тюрьму является спекулятивным, так как представители третьих сил выступали единым фронтом на стороне ЕНД.

«Казалось бы, зачем Гахария делать неприятное Саакашвили? А дело в том, что для них в политическом плане бывший президент, как и его «Национальное движение», стали прокаженными, поэтому сейчас разыгрывается именно этот сценарий – у людей должно сформироваться мнение, что Гахария резко отделился от «Национального движения». Ту же политику пытается проводить и «Лело». Сейчас те, кто находился в лодке ЕНД последние три года, кто был соучастником их деструктивной программы, пытаются выпрыгнуть перед неминуемым крушением. Вот почему они делают такие мошеннические заявления», – сказал Кадагишвили.

Эти соображения категорически опровергли в «Нацдвижении». По словам представителя Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе, факты говорят об обратном:

«Общество не забыло действующих лиц кровавого 20 июня (разгона митинга «ночи Гаврилова»), и невозможно одновременно прикидываться оппозиционной партией, голосовать за бюджет правительства и требовать изоляции лидера главной оппозиционной партии от общества. Поэтому я думаю, что, к сожалению, команда господина Гахария работает синхронно с «Грузинской мечтой».

Наблюдатели отмечают, что пока все попытки оппозиции дистанцироваться от «Нацдвижения» не привели к результату. Новые политические конфигурации должны вывести оппозицию из застоя, считает политолог Арчил Гамзардия, – в противном случае оппозиции не хватит ресурсов, чтобы переломить ситуацию.

«У оппозиции, которая находится между ЕНД и ГМ, нет своего лица. С одной стороны, идет кампания дискредитации со стороны власти, которая выставляет их в одной лодке с ЕНД. С другой стороны, им нечего предложить людям, нет четких политических и экономических программ выхода из кризиса… Словом, люди должны увидеть их отличия от власти. Взамен в оппозиции примерили на себя мантию экспертов, кстати, весьма низкого уровня, и комментируют с экранов повестку дня, предложенную «Грузинской мечтой». Они не пытаются работать с людьми, говорить о насущном, предлагать альтернативную программу решения проблем. Такая тактика обречена на поражение».

В свою очередь, по мнению политолога Хатуны Лагазидзе, кроме всего, оппозиции предстоит преодолеть проходной пятипроцентный барьер, что немыслимо без консолидации ресурсов.

«Если оппозиционные партии хотят добиться успеха, они столкнутся с необходимостью объединения. Однако сомневаюсь, что многие партии захотят объединяться с «Национальным движением». Помимо того, они должны дистанцироваться от клише общей повестки с ЕНД, к чему все время апеллирует власть. Но одно лишь словесное позиционирование на этот раз не поможет оппозиции, они должны идентифицировать себя и предложить избирателям новые идеи», – сказала Лагазидзе.

По оценке политолога, если оппозиции это не удастся, итоги выборов 2024 года могут оказаться для нее еще более тяжелыми, чем четырьмя годами раньше.

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