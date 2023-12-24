Из-за непогоды на отдельных участках дорог Грузии движение ограничено

Из-за непогоды на отдельных участках дорог Грузии введены ограничения для движения автомобилей, сообщает SOVA со ссылкой на Департамент автомобильных дорог Минрегиона страны.

Сообщается, что движение прицепов и полуприцепов запрещено в направлении Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.

«Согласно информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за снега и гололеда движение для прицепов и полуприцепов запрещено на дороге внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, в то время как для других видов транспортных средств движение свободно», - говорится в информации.

Также движение запрещено на дорогах Хашури-Ахалцихе-Вале и Ахалцихе-Ниноцминда.

«Из-за сильного снегопада и гололеда движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 посадочных мест запрещено на дорогах международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале и Ахалцихе-Ниноцминда, при этом движение является свободным для других видов транспорта», - отмечается в информации ведомства.

Кроме того, движение прицепов и полуприцепов запрещено на участке Хаиши-Ушгули.

«Из-за обильного снегопада и гололеда движение на участке 70км - 185км (Хаиши-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено для прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 посадочных мест, в то время как движение на участке 90км-185км (Дизи-Ушгули) разрешено, движение для внедорожников (с двумя и более ведущими мостами) свободно.

Движение на участке 1км-70км (Зугдиди-Хаиши) свободно», - говорится в информации Департамента автомобильных дорог Грузии.