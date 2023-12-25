Уроженец Абхазии не смог собрать подписи для выдвижения в президенты РФ

44-летний уроженец Абхазии Александр Суслов не смог собрать 500 подписей для выдвижения в президенты России. Об этом пишет издание SOTA.

Собрание его инициативной группы прошло в московском отеле «Измайлово». Суслов смог заручиться только 100 подписями избирателей из положенных по закону 500, хотя на собрание пришло больше 300 человек. Две трети сторонников кандидата не смогли поддержать его из-за сломавшегося принтера и присутствия только одного нотариуса, к которому выстроилась огромная очередь, рассказал «Соте» политик.

Ранее Суслов обещал в случае своего избрания килограмм золота и 30 соток земли семьям, родившим ребёнка. Теперь он рассматривает идею создания партии «Богатые люди», но ещё не решил, как именно её реализовать.

На официальном сайте Суслова указано, что он родился 22 января 1979 года в Сухуми. «С раннего детства мечтал стать руководителем страны, уже в 6 лет представлял, как к нему в гости приедет Михаил Сергеевич Горбачев и он покажет Генсеку все достопримечательности, сводит на свою любимую Сухумскую Гору, проведет по всем знаменитым пляжам и попросит сделать своим преемником», – указано на портале.

«Детство будущего политика закончилось в 12 лет, когда семья была вынуждена уехать из Абхазии из-за военных действий, оставив в Сухуми все, что было. Бросили трехкомнатную квартиру в центре знаменитого курортного города и в буквальном смысле поселились в лесу. Отец взял в кировской области 350 гектаров под фермерское хозяйство и небольшим семейным подрядом начали осваивать сельскохозяйственный бизнес», – говорится в биографии.

В своем предвыборном интервью Суслов говорил, что «лично знаком со своими избирателями – 40 миллионов людей прошли мимо него, когда он им играл на аккордеоне».