В Цхинвали открыли главную елку Южной Осетии

Торжественное открытие главной елки Южной Осетии прошло на Театральной площади в Цхинвали.

Детей с наступающим Новым годом поздравил лидер самопровозглашенной республики Алан Гаглоев.

«В преддверии праздников я бы хотел пожелать нашим детям счастливого Нового года, чтобы они встретили его счастливо вместе со своими родными. Каждый человек связывает с Новым годом свои мечты, и я желаю, чтобы они стали реальностью», – сказал он.

Гаглоев отметил, что многие дети ждут возвращения своих отцов «со спецоперации» (так в Москве и Цхинвали называют российское вторжение в Украину).

«Желаю всем, чтобы пожелание всего осетинского народа было услышано и чтобы каждый отец вернулся домой невредимым», – добавил он.

Праздничное представление продолжилось песнями, танцами и играми в компании Дедушки Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей, пишет агентство «Рес».