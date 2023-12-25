Оппоненты правящей партии обвиняют «Грузинскую мечту» в поддержке радикальных групп. По мнению части оппозиции, на это указывает нежелание властей комментировать случаи сожжения флагов ЕС в Грузии и призвать к ответственности причастных к этому людей. «Эхо Кавказа» узнавало, что думают на этот счет пользователи соцсетей.

– Считаете ли вы адекватной реакцию властей на сожжение флагов Евросоюза?

Эмзар: То, что эту группу защищают власти, мне кажется, все понимаю и знают. Конечно, у этой акции или кампании, не знаю, как назвать их действия, не было больших масштабов, флаги ЕС сожгли лишь несколько человек, однако, несмотря на это, кто-то из «Грузинской мечты» должен был выступить с заявлением о том, что подобное совершать нельзя. Они не сделали ничего, оставили в очередной раз без осуждения действия радикалов. Поэтому эти люди чувствуют себя в Грузии так, будто им все можно и ни за что их наказывать не будут. Уже давно нужно было посадить в тюрьму этих людей, но, учитывая тот факт, что они согласовывают свои действия с властями, можно сказать лишь одно: они просто выполняют свою функцию.

Нели: Это неуважение к людям. Весь грузинский народ заявляет, что желает войти в Евросоюз, об этом говорится и в Конституции Грузии, и вот выходят несколько десятков человек и заявляют, что хотят, чтобы страна сближалась с Россией, а не с ЕС. Они диктуют нам, как нужно жить, заявляют, что флаги Евросоюза не должны развеваться в государстве, бегают по улицам и избивают ни в чем не повинных людей, убивают журналистов, и вот таких людей поддерживает наша власть. Так что, учитывая тот факт, что эти группировки находятся в союзе с правительством, другой реакции, кроме как молчание, я от них не ожидала. Я думаю, что они идут против воли народа и такое отношение к делу – нехорошо.

Дато: Да, я действительно слышал о том, что представители Alt Info сожгли в Грузии несколько флагов Евросоюза. Скажу так: каждый человек должен уважать другие народы, в том числе народы стран, находящихся в ЕС. Это очень много государств, в том числе тех, которые наверняка неоднократно посещали и те люди, которые жгли (у нас) эти флаги. В общем, я считаю, что это проявление неуважения к другим народам. Что касается реакции – им ведь уже выписали штрафы, не понимаю, что еще тут можно сделать и при чем тут власти?! Если повторно совершат подобное действие, их поймают и выпишут еще штрафы.

Ираклий: Тут ведь не просто речь о сожжении флага ЕС, а о том, что любой вандализм должен быть наказуем. Эти люди тратят свое время, свою жизнь на то, чтобы обеспечить максимальный дискомфорт жителям страны, заявляют, что чья-то идеология им не нравится. Им не нравится идея вступления в Евросоюз, и что, мы теперь должны войну всему миру, кроме России, объявить? В целом сожжение флага – это очень глупый поступок, которым ничего никому не докажешь. Это как если бы мне не нравился мой сосед, и я бы его машину поцарапал. Так вот, если тебе некомфортно в стране, которая стремится в ЕС, то не пытайся изменить весь народ, просто пойми, что ты сам – не его часть, и отправляйся туда, где тебя поддержат. Не знаю, что сказать о реакции властей, главное, чтобы люди понимали, что за преступление тебе придется ответить.

Ирина: Присоединение Грузии к Евросоюзу важнее, чем что-либо другое сейчас. В таких условиях, когда нам после стольких усилий предоставляют статус кандидата, какие-то психи ходят по улицам и жгут флаги ЕС. Конечно, власти должны как-то отреагировать на это, что-то сказать, ведь за ними сейчас смотрят наши партнеры, и необходимо им объяснить, что мы не поддерживаем подобные действия. Но наши власти молчат. Поэтому – да, я считаю недостаточной реакцию наших властей на подобные действия. Можно было бы хоть как-то на это отреагировать, по моему мнению.

Бека: Для меня лично – это не просто ненормально, я считаю это оскорблением целого народа, 85% которого за вступление Грузии в Евросоюз. И вот появляются люди с совершенно нездоровым мышлением и заявляют, что они плевать хотели на всех остальных и нужно возвращаться в СССР. Власти при этом сидят молча, либо их боятся, либо сами ими руководят, но факт, что любые действия членов Alt Info никак не комментируют. А из-за этого появляется ощущение, что эти группировки остаются безнаказанными. Это очень темные люди – насильники, и такие люди понимают только язык силы, которую к ним вполне возможно применить. Однако со стороны нашего правительства – лишь молчание.

Алеко: Для меня неприемлемо уничтожение символики Евросоюза, в который стремится Грузия, что написано даже в нашей Конституции. Мы ведь не сегодня выбрали этот путь, десятилетия стараемся идти по нему, а какие-то люди с психическими отклонениями пытаются этому помешать. Да, уничтожение символики – это не преступление государственного масштаба, но в данном случае власти могли бы хоть что-то сказать. В общем, штрафа или чего-то подобного мало.

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