Видеоролики, в которых люди, в том числе священнослужители, сжигают флаги ЕС как «символ разврата», с вирусной скоростью распространяются в грузинских соцсетях. Акцию организовали прокремлевские радикальные группы «Альт-инфо» и «Консервативное движение», которые таким образом выражают солидарность находящемуся под стражей Лаше Шарухия. Ему грозит лишение свободы от 3 до 6 лет за сожжение флага ЕС, висевшего на здании администрации города Мцхеты.

«Конечно же, мы не умаляем богатства, политическую мощь ЕС и так далее», – говорит перед камерой протоиерей Басил Ахвледиани и продолжает:

«Но он (ЕС) также является символом разврата, что для нас важнее. Поэтому я тоже присоединяюсь к этому посланию и сжигаю флаг Союза евро-содомитов».

Так священнослужитель выразил солидарность молодому человеку Лаше Шарухия. 16 декабря тот по тем же соображениям сжег флаг Евросоюза, установленный на здании администрации в городе Мцхете. Шарухия 20 декабря избрали меру пресечения – заключение, и ему грозит лишение свободы сроком до шести лет по статье 187 УК Грузии – повреждение или уничтожение вещи. За Шарухия вступились представители ультрарадикальных прокремлевских групп «Альт-инфо» и «Консервативное движение», начали кампанию солидарности с призывом к сторонникам снимать как можно больше видео с сожжением флага ЕС и выкладывать в соцсетях. Идею подхватили и священнослужители, среди которых протоиерей Басил Ахвледиани. В его видеоролике, который распространяется чаще остальных, за неимение настоящего флага он распечатывает его фото и сжигает перед камерой со словами:

«Это флаг Союза евро-содомитов, который я сжигаю здесь же, перед вашими глазами. Свободу Лаше! В крайнем случае – любого адекватного осуждения, которое, наверное, предусматривает максимум – административный штраф. И мы не допустим того, чтобы нас по глубоко экзистенциальному духовному вопросу кто-то заставил проглотить язык и установил строгую цензуру. Такое здесь не случится».

В течение суток в грузинских соцсетях со скоростью вируса распространяются видеоролики, в которых флаг ЕС называют «символом разврата» и «мерзостью». А «Альт-инфо» даже смонтировало ролик с кадрами, отснятыми дронами: на фоне гимна ЕС несколько молодых людей раскрывают огромный флаг и поджигают его. Это видео пользуется популярностью среди сторонников ультрарадикальных сил. В их комментариях есть и отсылка к проевропейским НПО, которые 9 декабря организовали марш Европы в центре Тбилиси с просьбой к европейским лидерам предоставить 14 декабря статус кандидата в ЕС Грузии и развернули огромный флаг организации. Видимо, это обыграла в своем комментарии под видео и пользовательница соцсети Facebook Нини Хундадзе.

«В рамках кампании солидарности люди сожгли огромный флаг ЕС – это один из самых больших флагов ЕС, который до сих пор кто-либо сжигал», – пишет Нини Хундадзе.

Другие представители ультрарадикальных сил стали размещать в соцсетях видео проповеди Шио Муджири, местоблюстителя патриарха Грузии Илии Второго. Это видеокадры от 5 июля 2021 года после разгромов офисов ЛГБТ-организаций и после нападений и преследований журналистов, освещавших те события. В этом видео Шио Муджири практически оправдывает насилие и погром, называя истинной целью ЛГБТ-активистов не защиту своих прав, а совсем другое:

«Это часть большой кампании, которая направлена на то, чтобы нацию отдалить от Бога, Христа, Церкви, и чтобы наша нация выродилась». Там же Шио Муджири мельком говорит о том, что со стороны «защитников святости традиций» были некорректные поступки, пострадали люди: «Но мы предупреждали организаторов и власти предупреждали, что это неминуемо, потому что идут провокации, нации бросают вызов». Именно этот фрагмент речи местоблюстителя патриарха Шио и считали важным подчеркнуть представители ультрарадикальных сил, которые вместе с Лашей Шарухия требовали освобождения «парней совести» и той небольшой части погромщиков июльских событий, которые оказались за решеткой.

Июльские события двухлетней давности вспоминали в связи с начатой кампанией сжигания флагов ЕС и в оппозиции. Лидер фракции «Национальное движение» Тина Бокучава уверена, что без согласия правящей силы «Альт-инфо» не затеяла бы такую кампанию:

«Эти пророссийские антизападные насильственные группы являются сателлитами самой «Грузинской мечты». Они ее разветвления, которые служат российскому делу Бидзины Иванишвили, продолжают саботировать процесс евроинтеграции нашей страны. Поэтому такие люди всегда ненаказуемы – будь то сжигание флага Евросоюза, нападения на журналистов или другие случаи попрания принципиальных, фундаментальных европейских ценностей».

Тем более что такие антизападные настроения, свойственные российской пропаганде, насаждал среди граждан и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Примеров много: проевропейских активистов во время мартовских акций протеста против принятия закона «Об иноагентах» он называл сатанистами. Резкую приверженность ультраправым ценностям Гарибашвили продемонстрировал и с международной трибуны на форуме консерваторов в Будапеште 4 мая, утверждая, что нужно «традиционными христианско-консервативными семейными ценностями» противостоять современному злу.

«Например, пропаганде ЛГБТК+, попыткам узаконить смену пола для детей в обход родителей, навязать т.н. инновации, которые должны оторвать людей от их корней, семьи, традиций, культуры и истории. Легко управлять человеком, забывшим свою историю», – заявил Гарибашвили, обращаясь к участникам Конференции консерваторов (CPAC) в Венгрии.

Гарибашвили тогда же продолжал насаждать мысль о том, что идет гей-пропаганда, агитация смены пола в детсадах, растление детей в школах, в университетах. Из-за такой позиции в Грузии многие стали опасаться, что «Грузинская мечта» делает все, чтобы провалить процесс получения статуса кандидата в ЕС. Об этом и напомнила сегодня правозащитник, теперь нефракционный депутат Тамар Кордзая:

«Эта кампания поощряется «Грузинской мечтой», которая, мы знаем, что она работает по двойным стандартам, поэтому думаю, что эта часть кампании служит посланием России, показывая, что «в Грузии не все хотят Европу».

В парламентской оппозиции нашлись и те, которые посчитали, что все укладывается в рамки свободы выражения, это были депутаты из «Гирчи», говорит один из них Герман Сабо:

«В этом случае, мне предпочтительнее «Альт-инфо», чем «Сила народа». Они сначала говорили, что Европа нас затаскивает в ловушку, а теперь хлопают в ладоши и твердят, что статус кандидата в ЕС – их заслуга. В «Альт-инфо» хотя бы искренне заявляют, что не хотят в ЕС, и то флаги сжигают, то еще что-то делают. Для меня это укладывается в понятия свободы выражения. Как я хочу, чтобы у меня была возможность купить флаг России и сжечь, так же и у них должна быть возможность купить флаг, который им не нравится, и сжечь. Лучше будет, если мы «Альт-инфо» и схожие пророссийские группы победим в дебатах, демонстрируя лучшие ценности, человечность и так далее».

Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили на повышенных тонах объяснял сегодня, в чем разница между порчей чужого имущества, сожжением настоящего флага и флаера, распечатанного на бумаге:

«Флаер – одно, а флаг – другое. Согласно законодательству Грузии, попрание флага наказуемо. Но одно дело – сожжение флага, другое – повреждение чужого имущества. Поэтому нужно чуть поразмыслить, когда речь идет о расследовании. У этого процесса есть свои правовые основания, поэтому не нужно делать политические заявления. Дождемся итогов расследования и суда».

В течение дня грузинские СМИ тщетно ожидали реакции от патриархии. Пресс-спикер ГПЦ Андриа Джагмаидзе сообщил журналистам, что комментариев по этому поводу не будет. И это для многих стало устным поощрением антиевропейской кампании.

Конечно же, эта кампания пока не навредит процессу евроинтеграции, но нужно к ней относиться с осторожностью, считает депутат «За Грузию» Михаил Даушвили:

«Такие действия с большой вероятностью содержат признаки провокации, к ним нужно относиться с осторожностью. Могу сказать одно: наши европейские друзья точно знают, что является решением и абсолютной волей большинства нашего населения. Потому ни сожжение флага, ни «Альт-инфо», ни что иное не изменит выбранного нашими гражданами внешнего курса Грузии, гражданами, которые неоднократно заявляли, что наше будущее – Европа, а не Россия».

В течение дня не было информации о том, что по вопросу участия священнослужителей в политической кампании собирается Синодальная комиссия нравственности. Зато под вечер стало известно о другом итоге этой кампании. Та же сторонница «консервативных ценностей» Нини Хундадзе на своей странице в соцсети с возмущением сообщала, что в Ахалцихе полиция оштрафовала одного гражданина, который сжег флаг ЕС публично. В МВД сообщили, что ведут идентификацию всех выкладывающих в соцсети видеороликов с сожжением флага ЕС. Однако правозащитники считают, что эти меры недостаточны.

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