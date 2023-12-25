Кристина Озган рассказала о ситуации на топливном рынке Абхазии  

Министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган рассказала о ситуации на топливном рынке республики и стоит о том, ли ждать дефицита бензина. По ее словам, 16 декабря 2023 года вышло постановление правительства России, которое наделяет компанию «Роснефть» исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию.

Министр отметила, что существует много поставщиков топлива в Абхазию, которые заключили контракты с различными компаниями и осуществляют экспорт нефтепродуктов в республику, передает информагентство «Апсныпресс».

«На данный момент, постановление ограничивает эту норму, и предусматривает, что в адрес Республики Абхазия и Южной Осетии топливо может экспортироваться компанией «Роснефть» и ее дочерними структурами. Здесь возникает два обстоятельства. Первое, то, что беспокоит участников нашего топливного рынка, это ограничение их деятельности», – сказала Озган.

При этом она добавила, что поставщики могут иметь возможность напрямую заключить контракт с компанией «Роснефть» и обеспечивать поставки нефтепродуктов в республику.

«Надо понимать, что наши поставщики, чтобы поддерживать необходимый запас топлива, оплатили объем нефтепродукта, который, фактически, в данный момент должен отгружаться и пересекать границу. В связи с выходом данного постановления, они ограничены в возможности завезти топливо в Абхазию. Для того, чтобы урегулировать этот вопрос, Министерство экономики ведет рабочие консультации с соответствующими органами России. Ведомство направило соответствующую информацию о поставщиках, по заключенным контрактам и по срокам отгрузки, именно по тем контрактам, которые оплачены. Мы ожидаем, что в этом вопросе мы найдем определенное решение», – сказала Озган.

Она также сообщила, что Министерство экономики мониторит ситуацию, проверяет наличие необходимых остатков нефтепродуктов, которые обеспечили бы бесперебойное снабжение потребителей. Сейчас министерство отрабатывает возможность регулирования поставок по оплаченным контрактам и по заключению новых контрактов, для того, чтобы не допустить дефицита топлива в дальнейшем.