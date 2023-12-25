В Тбилиси не комментируют сообщение о визите абхазского министра

В Тбилиси не комментируют информацию о грузино-абхазских консультациях по энергетике.

Абхазская «Нужная газета» 23 декабря со ссылкой на источники сообщила, что 22 декабря представители правительства самопровозглашенной республики Абхазия во главе с министром экономики Кристиной Озган провели переговоры в Зугдиди с руководством грузинской части «Ингури ГЭС».

«По данным источников, руководство Абхазии просило о поставках электроэнергии из Грузии», – говорилось в сообщении.

«Нужная газета» указала на попытки абхазского руководства «скрыть данную информацию от народа».

Как сообщалось ранее, российская сторона отказалась бесплатно поставлять электроэнергию Абхазии. По информации СМИ, за переток из России абхазское правительство уже заплатило 700 миллионов рублей (7.6 млн долларов).

«Эхо Кавказа» обратилось за комментарием в пресс-службу «Ингури ГЭС» и в Министерство экономики Грузии, но на момент публикации материала не получило его. Информацию о визите Кристины Озган не комментируют и абхазские официальные структуры.

Грузинский энергетик Гия Арабидзе в разговоре с «Эхом Кавказа» не исключил, что стороны могли обсудить и вопрос восстановления «Перепадных ГЭС».