Президента Грузии не пригласили на «конференцию послов»

Президента Грузии Саломе Зурабишвили не пригласили на «конференцию послов» – ежегодную встречу глав грузинских дипломатических миссий и консульских учреждений. Информацию подтвердили в администрации грузинского лидера.

Мероприятие «Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Европейский союз» сегодня открыли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава МИД Илья Дарчиашвили.

Ранее, после провалившейся попытки импичмента Саломе Зурабишвили, в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что она отныне – «формальный президент». Зурабишвили критикуют, в частности, за то, что она продолжает совершать зарубежные визиты без согласия правительства.

В прошлом году Зурабишвили не приняла участие в конференции «из-за грубого нарушения протокола». В администрации президента тогда заявили, что президент Грузии, согласно конституции, является главой государства, и «конституция дает институту президента в государстве наивысший статус по отношению ко всем другим государственным институтам».