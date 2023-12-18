В своем интервью журналисту Радио Свобода Рею Фурлонгу президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключила возможности создания политической партии и участия в предстоящих парламентских выборах. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, что об этом думают пользователи социальных сетей.

– Как вы считаете, сможет Саломе Зурабишвили составить конкуренцию основным политическим партиям?

Лексо: Я не думаю, что Саломе Зурабишвили может хоть кому-то составить конкуренцию, не считаю, что она может стать сильным политиком. До прихода к власти она была третьесортным политиком, у нее было много времени на то, чтобы показать себя как представителя третьей силы, однако она никогда не достигала того уровня. «Грузинской мечте» пришлось вложить миллионы в предвыборную кампанию, чтобы хоть как-то повысить ее популярность. Она очень ненадежный политик, говорит одно, делает другое, например, говорила, что не помилует Саакашвили ни при каких обстоятельствах, а теперь заявляет, что не говорила такого. А вообще, пусть уходит в оппозицию, создает партию, будем смотреть и смеяться, больше развлечений появится в стране.

Мари: В принципе, Зурабишвили популярна сейчас, я бы сказала, на пике своей популярности, исходя из этого вполне обоснованно считать, что значительная часть избирателей пойдет за ней, если она решит создать партию. Попытки «Грузинской мечты» дискредитировать, напротив, работают на нее и лишь добавляют ей популярности. Например, когда на праздновании присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС ей не дали возможности выступить, а Гарибашвили при этом все заслуги присвоил себе, – стоял и рассказывал, что чуть ли ни он один в стране все это заслужил без чьей-либо помощи. Конечно, после такого Саломе Зурабишвили выглядит более достойно. В общем, она стала бы сильным оппозиционером, но я не проголосовала бы за нее, поскольку поддерживаю другую партию.

Автандил: На фоне тех событий, которые произошли, имею в виду присвоение Грузии статуса кандидата в ЕС, жалобы Саломе Зурабишвили на то, что ее не пустили на сцену во время празднования, выглядят очень глупо, будто все вокруг нее крутилось. Она, мне кажется, действительно так думает и во всех остальных направлениях, будто все в стране происходит благодаря ей, поэтому не отказывается от создания новой политической партии и выборов, считает, что ей удастся победить другие сильные партии. Я считаю, что она может создать свою силу, однако она просуществует недолго, такая партия будет создана перед выборами, получит очень низкий результат и закончит свое существование.

Георгий: Это простая политическая игра – она не заявляет, что создаст партию, но и не отказывается от этого, таким образом пытается припугнуть «Грузинскую мечту». Она была простой пешкой Бидзины Иванишвили, ее повысили до президента, и в какой-то момент она перестала говорить то, что выгодно и нужно Иванишвили. На нее стали нападать представители правящей партии, и Зурабишвили решила отбиваться от них своеобразными угрозами – создам партию, Мишу помилую. Ей не дали подняться на сцену во время празднования присвоения статуса кандидата, показали, что она больше не часть их команды. Теперь она сделает какой-то подобный шаг. Оставшийся в ее руках козырь – помилование Саакашвили. И не забывайте: в отличие от большинства представителей правящей партии, она – единственный профессиональный политик.

Тамар: Я не думаю, что Саломе Зурабишвили сможет стать третьей силой в Грузии. Вообще-то я сомневаюсь в том, что она будет участвовать в парламентских выборах, думаю, она понимает, что без денег Бидзины Иванишвили ей будет очень сложно победить у «Грузинской мечты» и даже «Национального движения». Уже сейчас видно, что в некоторых моментах она воздерживается от резкой критики властей, чаще стала говорить о том, чтобы помириться и выступать единым фронтом с командой Иванишвили. Так, например, она хотела выступить с одной сцены вместе с ними – это, конечно, была попытка примирения, но я не думаю, что ей это удастся.

Ника: Да, я считаю, что если бы Зурабишвили создала свою партию, то могла бы составить серьезную конкуренцию «Мечте» и Нацдвижению». Конечно, она очень много глупостей говорит во время своих выступлений и делает необдуманные поступки, как, например, когда она раскритиковала Парцхаладзе, затем отказалась лишать его гражданства, а позже все же лишила, но, несмотря на все эти лишенные какой-либо логики действия, она сейчас популярна. Именно «Грузинская мечта» сделала ее такой популярной. После всех нападок она выглядит как женщина, которая не сломилась перед давлением властей. Поэтому я считаю, что, если она будет участвовать в выборах с новой партией, она победит.

Мераб: Лично я бы не проголосовал за Саломе Зурабишвили или ее партию, если бы таковая существовала. Она мне кажется абсолютно беспринципным человеком. Якобы беспартийный кандидат, она стала большим другом «Грузинской мечты», которая помогла ей стать президентом, а затем стала выступать против них, при этом не делает категорических шагов, которые максимально подпортили бы дело правящей партии, например, помилование Саакашвили. Да и не особо она популярна. Когда она пришла на празднование присвоения Грузии статуса кандидата, присутствующие начали кричать – уходи! Поэтому ей и не дали возможности подняться на сцену, и поэтому ее политическая карьера закончилась.

Подписывайтесь на нас в соцсетях